La oposición pide al edil de Contratación que comparezca por la ausencia de contrato en las exhumaciones

El Partido Popular, Vox, Ciudadanos y el concejal no adscrito han registrado la solicitud de comparecencia en Pleno del concejal Héctor Díez para que explique los motivos por los que las exhumaciones realizadas en el Cementerio Viejo se han llevado a cabo sin contrato. A la oposición no le vale las explicaciones que tiene previsto dar la edil de Cultura, Marga Antón, cuya concejalía es la responsable de estas obras para buscar los restos de represaliados del franquismo. La oposición quiere llegar al fondo de este asunto porque tampoco la justificación que dieron el alcalde y los técnicos en la junta de portavoces no son suficientes y todos coinciden en que hay que depurar responsabilidades políticas.