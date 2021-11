Marina Leal: «Hay que legislar para poner límites éticos a los algoritmos y que no valga todo como ahora»

¿Qué supone para usted que la hayan seleccionado como una de las 12 mejores investigadoras emergentes de Europa?

Me ha sorprendido y es un orgullo que me hace feliz. Es una forma de destacar mi carrera, de darme a conocer. Para los investigadores que estamos empezando, es importante. Gracias a esto, ya me han propuesto la participación en congresos de doctorado para hablar de mi experiencia. Y he establecido contactos con otros investigadores que no conocía. Todo esto en muy poco tiempo, por lo que a nivel laboral ya estoy viendo los resultados. Y también participaré en eventos de la Asociación Europea de Investigación Operativa.

¿Cuáles son los aspectos de su trayectoria que han valorado para concederle la distinción?

Han valorado mi currículo y mi trayectoria. Un aspecto destacable es que me he movido mucho. Estudié en la Universidad de Alicante, hice el máster en la de Murcia, me doctoré en Sevilla y he hecho estancias en la Universidad Libre de Bruselas y en la de Toronto. Mi contrato postdoctoral fue en Alemania y también he trabajado en València y Granada. Esto me ha enriquecido a nivel profesional, he tenido la suerte de trabajar con científicos muy buenos en investigación operativa.

Su carrera se ha especializado en la toma de decisiones...

Utilizamos los métodos analíticos y matemáticos para que la toma de decisiones sea la mejor. Esto lo aplicamos a problemas muy distintos, relacionados con el «big data», la localización, el transporte, las finanzas... Las grandes empresas, los gobiernos y las instituciones se benefician de los resultados que obtenemos. Por ejemplo, con el diseño de rutas de transporte eficientes o con métodos para la recogida de residuos o para la retirada de la nieve cuando se produce un temporal. También trabajamos con algoritmos como los que hay detrás de buscadores como Google, para que sean más adecuados.

En mi disciplina de las matemáticas tengo la sensación de que existe la tendencia de que trabajemos más mujeres que hombres»

La cuestión de los algoritmos está generando mucha controversia a nivel ético y moral...

Todo el conocimiento generado, lo nuevo que se va sabiendo sobre los algoritmos, se puede aplicar con buenos fines, como sucede en la medicina. También está la parte oscura, con intereses comerciales o políticos para manipular al usuario. Hay documentales que muestran cómo en las últimas elecciones de EE UU se usó la información obtenida en las redes sociales para manipular a través de los anuncios. Hay que legislar para poner límites éticos a los algoritmos y que no valga todo como ocurre ahora.

Hay matemáticos de la UMH que aseguran que les ha tocado la lotería con el «big data»...

La última revolución que vivimos es la de los datos. Está muy relacionada con las matemáticas, la estadística y la optimización, que es a lo que yo me dedico. Un problema que tenemos es el de la selección de características. Con los perfiles de usuarios que obtenemos a través de las aplicaciones, manejamos mucha información: edad, gustos, seguidores... El reto actual del «big data» es saber, de todo lo que se obtiene, cuáles son los datos correctos para generar información útil.

¿Cómo valora la participación actual de las mujeres en el ámbito de la investigación y la gestión operativa?

Actualmente hay paridad en este aspecto. Voy a congresos en los que hay los mismos investigadores jóvenes hombres que mujeres. En mi disciplina de las matemáticas tengo la sensación de que hay tendencia a que trabajemos más mujeres que hombres. Estamos bien representadas. En generaciones anteriores sí que había muchos más hombres que mujeres. Yo tengo referentes femeninos, aunque sean pocos.

¿Qué es lo que más le llamó la atención de las matemáticas para encaminar su trayectoria académica hacia ellas?

Siempre me ha llamado mucho la atención transformar al lenguaje matemático los problemas de la vida real y tratar de resolverlos de manera óptima, dándoles la mejor solución posible. La exactitud, que sea una ciencia exacta, es lo que más me gusta. También es bonito ver cómo cambia la solución que crees mejor en base a tus criterios con respecto a la solución real. Es muy importante que las matemáticas se estudien desde pequeño porque ayudan al desarrollo del razonamiento y la lógica.

¿Cuáles son los próximos desafíos para las matemáticas?

Trabajamos para ser capaces de predecir las necesidades futuras antes de tenerlas. Con el avance en la generación de datos y el manejo de esa información se podrán crear perfiles de personas parecidas a nosotros con determinadas necesidades. Viendo a quién nos parecemos, podremos predecir nuestras necesidades. Esto se utilizará en el campo de la salud, para adelantarnos a las enfermedades, y también será clave en terrenos como el marketing, la ciberseguridad, la prevención de delitos o las elecciones políticas.