¿Cuál es la mejor forma de incorporarse al trabajo tras una larga baja laboral?

‘Retorno al trabajo efectivo y saludable tras baja por incapacidad temporal’ es el título de la jornada, que se celebrará mañana martes, 23 de noviembre, en el Salón de Actos del edificio Arenals del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH). El vicerrector de Infraestructuras, Pedro Ginés Vicente, inaugurará a las 10:00 horas el evento, que también se podrá seguir en streaming. En concreto, la jornada está impulsada por la UMH, la Generalitat Valenciana, INVASSAT y UGT País Valencià.

Durante la sesión, el director de la Cátedra de Recursos Humanos y Salud de la UMH y profesor del Área de Psicología Social, Ángel Solanes, impartirá una conferencia sobre los retos de futuro, así como conclusiones y proyectos. Por su parte, el técnico del Servicio de Prevención de la UMH Francisco Hernández participará en la mesa ‘Análisis de la situación de la adecuación laboral y efectiva en el trabajo’.

Según los organizadores, el coste social, económico y humano de no garantizar un retorno al trabajo en condiciones seguras y saludables de las personas trabajadoras es muy elevado. Las diferentes reformas de la norma de seguridad social en materia de Incapacidad Temporal (IT), sean por contingencia común o profesional, se han dirigido más al control del gasto que a la reintegración saludable de la persona trabajadora al puesto de trabajo. La mayoría de personas trabajadoras tras una situación de IT no se incorporan al trabajo con el 100% de sus facultades. Los datos estadísticos establecen una relación directa entre la duración de la baja y la reincorporación laboral efectiva en condiciones saludables; es decir, cuanto mayor es la duración de la baja por enfermedad, menores son las posibilidades de reincorporación al puesto de trabajo. Las patologías que representan las mayores dificultades de retorno al trabajo son las psiquiátricas, las oncológicas y los trastornos musculoesqueléticos y, todo ello, hace necesario la implantación de sistemas de reincorporación laboral efectiva y saludable. Cuando las personas trabajadoras reciben el alta médica no significa necesariamente que esté completamente recuperada, ya que puede seguir requiriendo de tratamiento, de manera que la incorporación al puesto en muchos casos no se realiza al 100% de sus capacidades.

No se trata de un problema únicamente de personas empresarias y/o trabajadoras, sino que es un problema estructural donde intervienen distintos actores, por lo que se requieren políticas públicas coordinadas entre la Autoridad Laboral, Servicios de Prevención, Inspección Médica y Seguridad Social e INSS. Por ello, en la jornada intervendrán diferentes actores en el ámbito de sus competencias para generar un debate sobre cómo se aborda esta problemática y las posibles soluciones conjuntas.