El CEU de Elche conciencia a los jóvenes sobre la violencia de control a la pareja a través del móvil y las redes

Los vídeos realizados entre los estudiantes plantean distintas situaciones de control, amenazas o acoso a la pareja a través del móvil y las redes sociales para preguntarles si las identifican o no como violencia. Los estudiantes de la CEU UCH que han participado voluntariamente en el vídeo las han sabido identificar correctamente como violencia, por lo que en la campaña se les invita a concienciar a otros jóvenes sobre estas situaciones, que se confunden con formas de amor, pese a que son comportamientos en los que no se respeta la dignidad de la pareja. “Controlar, acosar o amenazar no es querer”, concluye el vídeo, en referencia a estas formas de violencia que más sufren y más presencian los jóvenes, creciendo el número de los que no la saben identificar.

En los paneles e infografías de la campaña “Si te controla, ¿te quiere?”, se plantea la reflexión en torno a distintas situaciones que las jóvenes pueden vivir en sus relaciones de pareja: “Si mira siempre tu móvil, si controla tus redes sociales, si lee tus conversaciones, si te llama a todas horas, si te pregunta dónde estás, con quién estás, a qué hora vuelves… te controla, pero ¿te quiere?”. Los mensajes van también dirigidos a los jóvenes, reformulando los síes para interpelarles a ellos. Y se difunden en español y en inglés, para alcanzar también a los estudiantes internacionales de la CEU UCH, más de un tercio del total de su alumnado.

Junto a la “Campaña SI”, la Universidad CEU Cardenal Herrera celebra también esta semana en sus tres campus en Elche, Valencia y Castellón, varias actividades de concienciación, vinculadas a asignaturas de los distintos Grados o promovidas por sus Servicios universitarios. En Elche, se proyecta hoy para los estudiantes de la Facultad de Humanidades el documental “Girl Rising, la defensa de la educación de las niñas” y mañana se celebra la conferencia “La amistad en la escuela como prevención de la violencia”, a cargo de Óscar Strada, doctor en Psicología y Medalla de Oro del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana en 2015. Además, el Servicio de Deportes organizó el día 10 la carrera solidaria “Esto no es una carrera”, en la que participaron más de 250 personas y con la que se acumularon kilómetros solidarios para ofrecer segundas oportunidades a mujeres de Cuba y Guatemala, en colaboración con el Ayuntamiento de Elx y la ONG InteRed.