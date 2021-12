El Consell subirá a 200.000 euros los fondos para el Palmeral de Elche en 2022

La Generalitat Valenciana ha decidido aumentar los fondos para el Palmeral de Elche en los presupuestos para 2022, de 50.000 a 200.000 euros. Los grupos del Botànic registraron ayer por la tarde una enmienda para incrementar la financiación para conservar el Patrimonio de la Humanidad en el primer año de la nueva ley de Protección (que obliga por primera vez a la administración autonómica a sufragar la mitad de los gastos de mantenimiento) y justo el día de la celebración del vigésimo primer aniversario de la declaración de la Unesco.

Esta cuantía no será, no obstante la definitiva, ya que el Palmeral necesita mucho más (hay una estimación en el Ayuntamiento de entre dos y tres millones de euros). Sin embargo, la diputada autonómica de Compromís, Aitana Mas, ha dicho hoy en Elche que el Ayuntamiento tiene que enviar primero el presupuesto que tiene que elaborar para cuantificar el gasto de mantener los huertos. La parlamentaria ha apelado, además, a que cuando se tenga la cifra total de lo que necesita el Palmeral ilicitano, no sea solo la Conselleria de Cultura la que ponga fondos para ello, sino también otros departamentos autonómicos como podría ser Turismo o Medio Ambiente.

Petición del PP

Justo hoy el PP ha anunciado que ha presentado una enmienda a los presupuestos autonómicos para subir también a 200.000 euros la partida del Palmeral. "Recientemente el Consell ha aprobado la nueva Ley del Palmeral, pero paradójicamente esta ley no tiene dotación presupuestaria, es decir, el mantenimiento del palmeral, a día de hoy, sigue corriendo a cargo del Ayuntamiento de Elche”, ha señalado su portavoz, Pablo Ruz. Ruz ha declarado que “menos palabras y más hechos, eso es lo que necesita Elche y eso es lo que hemos hecho desde el Partido Popular al ver cómo el PSOE se olvidaba, tras haber aprobado hace escasas semanas la ley del palmeral, de la partida para la protección y mantenimiento del palmeral histórico” -Ruz continuaba- “pero el problema es que González ha sido incapaz de exigir y reivindicar esa partida al Consell.”

Los 50.000 euros que recogen los presupuestos de la Generalitat generaron las críticas de asociaciones como Volem Palmerar, que tacharon de "pobres" estos fondos. «Esperábamos que esta partida de 50.000 euros fuera ya aumentada de forma sensible a expensas de que cuando se sepa el costo total se llegue a ése 50%, cosa que, por cierto, llama la atención que el Ayuntamiento aún no sepa lo que le cuesta dicho mantenimiento. Sería decepcionante que, en el primer año de la nueva ley, la asignación fuera tan pobre», manifestó la presidenta del colectivo, Susi Gómez.

Presupuestos autonómicos 2022

La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, ha querido valorar las inversiones que la Generalitat Valenciana tiene previstas para Elx en 2022: “Además de las políticas sociales, ambientales y de recuperación económica que el gobierno del botánico esta llevando a cabo desde 2015, cabe destacar la apuesta que está realizando en los servicios básicos, cuyas inversiones se suman al trabajo previsto por el Ajuntament d’Elx de recuperación económica, atención a la emergencia social, transformación urbana y políticas verdes”.

La portavoz considera que “la relación de la Generalitat y el ayuntamiento está siendo muy fructífera, Elx ha sido uno de los municipios más beneficiados por los programas de contratación de la conselleria de Economía sostenible, en la inversión en infraestructuras educativas, así como en el trabajo de la conselleria de Políticas Inclusivas”.

La portavoz del grupo parlamentario Compromís en Les Corts Valencianes, Aitana Mas, ha destacado que “es un presupuesto para un año complicadísimo, ya que estamos recibiendo por parte del gobierno central, dado sus sistema de financiación, menos dinero del que nos correspondería; y además se suma que, pese a que la pandemia continua, no vamos a recibir los 1000 millones del fondo Covid por parte del gobierno central como en los dos años anteriores. De estos fondos se pagaba a los médicos, profesores, enfermeros y todo el personal extra de refuerzo que se había contratado durante estos meses. Aunque no vamos a recibirlo, el Consell ha decidido mantenerlos, porque entendemos que la seguridad de nuestros niños y niñas es un acto de responsabilidad. Aunque con la vacuna es evidente que baja el número de hospitalizaciones, también es cierto que tenemos unas listas de espera importantes y necesitamos ese personal para ir vaciándolas.

Mas también ha insistido en que se está apostando por un gasto social importante: “cercano a los 17.000 millones de euros, con el objetivo de continuar blindando el estado de bienestar de los ciudadanos y ciudadanas”. La portavoz en el grupo parlamentario ha recordado que las comarcas de Alicante “tienen una inversión por encima de su peso poblacional; y en el caso de Elx se van a realizar diversas actuaciones: la conselleria de Habitatge en el barrio de San Antón y a través del Plan Vivienda, con 695.000 y 453.000 euros respectivamente, desde educación 6 millones para el colegio público La Paz de Torrellano, además de lo que incluye el plan Edificant, también para el Patronat del Misteri, y se ha decidido incrementar desde 50.000 a 200.000 euros la partida de conservación del Palmeral, que aunque está pendiente de que se nombre un nuevo patronato, queríamos tener este primer gesto con la ciudad de Elx, ya que para la conselleria de Marzá es imprescindible mantener el Palmeral como un elemento primordial para la ciudadanía valenciana; desde Sanidad 4,1 millones de euros para un nuevo centro de salud en Altabix, así como la ampliación y reforma del hospital general con 14,23 millones, o la mejora de la seguridad vial y de la carretera de Elx a Santa Pola , con 3,4 y 2,8 millones presupuestados”. Mas ha concluido que este presupuesto significa que “El gobierno del Botánico vuelve a confiar de manera directa en la tercera ciudad de la comunidad y seguimos sumando esfuerzos e inversiones en ella”.

Esther Díez ha calificado de “fundamentales las políticas de la Conselleria de Políticas Inclusivas entre las que tenemos inversiones previstas muy importantes en el marco del plan Convivint, de infraestructuras de servicios sociales, que busca blindar los servicios sociales como una prestación básica para la ciudadanía, y que se materializarán en el centro de día para mayores dependientes, el centro de día de inserción laboral para adolescentes, la reforma del antiguo colegio de Garrofers como centro de día de diversidad funcional por 560.000 euros, la reforma de la residencia de Altabix por 473.000 euros, la licitación del servicio del Centro Dona, la redacción de proyectos de la residencia y del centro ocupacional para personas con diversidad funcional, así como la implementación del servicio de trámites de tutelas de la provincia de la provincia de Alicante en Elx, que generará 21 puestos de trabajo y que se instalara en el edificio de la seguridad social, lo que además servirá para reavitalizar el entorno”.

La portavoz también ha querido recordar que “la Conselleria de Transición ecológica tiene prevista una de las inversiones más importantes que va a recibir este municipio, que es la depuradora de Algorós, presupuestada en 50 millones de euros. La previsión es redactar en 2022 el proyecto que tiene un presupuesto de 360.000 euros y, dado que partida de 50 millones ya está consignada a una empresa pública, tan pronto como este el proyecto se podrá iniciar; así como los 14 millones de euros de Edificant, aportados por la Conselleria de Educación, o la actuación en el Hort del Gat que ya está en licitación”. Díez ha valorado que ésta es “una de las inversiones más importantes que ha hecho el gobierno valenciano en este municipio en los últimos años, consecuencia de la voluntad de la Generalitat de mantener la cohesión territorial con inversiones en la tercera ciudad de la comunidad valenciana; y aunque desde Compromís seguimos reclamando la deuda del gobierno valenciano por los terrenos de la UMH, que permitiría financiar inversiones importantes en diversas áreas, consideramos que este presupuesto pone solución a demandas del municipio de hace mucho tiempo, y seguiremos en la colaboración entre las dos administraciones, que se traslada en un mayor bienestar de los ilicitanos e ilicitanas”.