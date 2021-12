Oltra, sobre las restricciones en Navidad: “No descartamos nada”

La peor situación de la pandemia desde agosto obliga a la Generalitat a planificar todos los escenarios posibles de cara a los intensos días de encuentros y reuniones sociales que se avecinan en las Navidades. En su visita de este miércoles a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que “no se descarta nada y se contempla todo” ante posibles nuevas restricciones que puedan limitar el contacto social durante las fiestas navideñas. “El virus genera un escenario en el que sabemos que en 24 horas puede cambiar todo, así que hemos aprendido a no descartar nada y a contemplarlo todo. Hoy estamos de una manera y en 48 horas puede haber un vuelco completo. El virus es voluble e impredecible y ha puesto de manifiesto lo vulnerable que somos los seres humanos”, ha declarado Oltra en el Rectorado de la institución académica ilicitana.

La vicepresidenta también ha aprovechado su intervención para hacer una radiografía de la situación actual de la crisis sanitaria después de que este martes la Conselleria de Sanidad notificara 1.149 casos de nuevos contagios, 357 en la provincia de Alicante, la segunda cifra más alta de los últimos tres meses: “Es verdad que los contagios están subiendo. No se puede comparar con la situación anterior a la vacuna. Más del 91% de la población en edad de vacunarse está inmunizada. Hay que poner en valor la responsabilidad de los valencianos. En estas últimas semanas se han vacunado 7.500 despistados que se han dado cuenta de la importancia que tiene hacerlo. Las tasas de mortalidad han bajado enormemente. Con las actuales cifras de contagio en el escenario anterior, la hospitalización, los ingresos en UCI y la mortalidad serían muy superiores”.

Por último, Oltra ha reincidido en la importancia que tiene la inmunización, enlazándolo con los planteamientos que se están diseñando desde el Consell de cara a la Navidad. “La vacuna dificulta el contagio pero no hace que sea imposible. Tenemos que seguir utilizando la mascarilla y recordando la importancia de la higiene de manos, la distancia personal y el rechazo a las aglomeraciones. Las recomendaciones de las instituciones sanitarias son muy importantes. La mejor manera de no contagiarse es evitando los contactos, las aglomeraciones, los lugares en los que no se respeta la mascarilla y las comidas y cenas multitudinarias. Querernos no es una barrera para el contagio. No podemos bajar la guardia y nos tenemos que seguir cuidando”, ha finalizado la representante del Consell durante su paso por la UMH de Elche.