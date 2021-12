El rector de la UMH muestra su decepción con el Ayuntamiento de Elche

La declaración institucional en el pleno municipal que tuvo lugar el pasado lunes ha generado un gran malestar en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Así lo hizo saber este miércoles el rector, Juanjo Ruiz, quien aseguró sentirse «decepcionado y dolido» con la acción de los grupos políticos que componen la Corporación ilicitana. La crítica del máximo dirigente universitario fue más allá, ya que acusó a los integrantes del pleno de haber hecho un mero «copia-pega» de la petición presentada por el catedrático, y exdecano de Medicina de la propia UMH, Justo Medrano, quien lleva años liderando esta reivindicación.

Las formaciones políticas aprobaron por unanimidad en el pleno una declaración institucional que insta a la Universidad a que añada a sus siglas el nombre de Elche, de manera que se conozca a la institución académica con la denominación de UMHE. Ruiz no ha desaprovechado la oportunidad de salir al paso de estas acusaciones de no cumplir su propia ley fundacional. «Me siento dolido, sorprendido y decepcionado. Se han dejado llevar por los sentimientos porque una institución no puede decirle a otra que no cumple la ley, cuando además eso no es cierto», inició su discurso el rector, tras el acto para presentar la nueva señalética en el que estuvo acompañado por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

El dirigente universitario ha insistido en la idea de que el Ayuntamiento se ha limitado simplemente a copiar el manifiesto que ha publicado el grupo de personas que lidera el catedrático Medrano, y que el mismo lunes se manifestaron por este motivo en la Plaça de Baix, e incidió en algunos de los puntos del comunicado que la UMH difundió el martes, firmado por el propio rector y por el presidente del Consejo Social, Joaquín Pérez Vázquez. También recordó que es la propia comunidad universitaria, a través de sus estatutos, la que tiene la posibilidad de cambiar su marca comercial, lo que se podría debatir en un claustro, «aunque no tenga mucho sentido hacerlo ahora, después de más de dos décadas utilizándola».

El rector no quiso echar más leña al fuego en su intervención y achacó la declaración institucional a que los integrantes de la Corporación ilicitana «se han dejado llevar por los sentimientos», al tiempo que aseguró que su relación personal con el alcalde, Carlos González, sigue siendo «magnífica» y espera mantener próximamente una reunión con él para limar las asperezas que ha generado esta cuestión. «Tenemos una conversación pendiente, creo que se han precipitado a la hora de emitir un comunicado que no es de recibo», añadió.

Por último, Ruiz manifestó que, pese a que no es de Elche, conoce bien la idiosincrasia de la ciudad. «He convivido muchos años con compañeros y amigos que son ilicitanos. Conozco perfectamente la personalidad de los ciudadanos de aquí, por lo que me reafirmo en que se trata más de una cuestión de sentimiento que de razón». En una línea similar se había pronunciado en el comunicado que se emitió el día antes, en el que se señalaba que «la UMH se siente muy orgullosa de tener su sede central en la ciudad de Elche y mantiene un profundo compromiso con ella».