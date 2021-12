La oposición fuerza al equipo de gobierno a abrir un expediente al arqueólogo por las exhumaciones

El equipo de gobierno se ha visto forzado a abrir un expediente al arqueólogo municipal que se encargó de tramitar los trabajos de exhumación a represaliados del franquismo en el Cementerio Viejo y que acabaron realizándose durante dos meses sin contrato. Una decisión que llega mes y medio después de que la Concejalía de Cultura tuviera que paralizar las obras porque se había cometido una irregularidad administrativa, tal y como definió el secretario municipal en su informe hace una semana, después de anunciar el PP (el primero que advirtió de la falta del contrato) y Vox que van a llevar el asunto a los tribunales.

La punta del iceberg y la razón que ha motivado esta nueva determinación del ejecutivo local, «en aras de esclarecer lo ocurrido» con un expediente de información reservada al técnico municipal, fue denunciada públicamente por Vox este martes. El edil Juan Antonio Alberdi destapó que la junta de gobierno del 5 de marzo aprobó una moción, redactada por el arqueólogo (quien había sido nombrado dos meses antes como interino) para pedir la subvención a la Conselleria de Cultura en la que aparecían como «equipo de trabajo» los nombres y apellidos de los profesionales que formaban parte de la empresa que más tarde acabaría siendo la elegida para hacer la actuación.

Ese grupo técnico que figuraba en el expediente era el que se iba a encargar de redactar el proyecto para solicitar la ayuda a la administración autonómica. Y en el mismo aparecían además de técnicos municipales y del historiador Miguel Ors, cinco arqueólogos que trabajaban para Drakar, aunque su vinculación con la empresa no constaba en el expediente al que dieron luz verde PSOE y Compromís.

Y bajo ese argumento, el primer edil reiteró una y otra vez que ni el equipo de gobierno, ni el secretario. Ni ningún funcionario pudo detectar que estos cinco profesionales guardaban relación con la empresa que, para más inri, solo tres días después presentó su presupuesto para encargarse de la obra por el mismo importe que el de la subvención solicitada.

De hecho, el alcalde aseguró este jueves, en una comparecencia convocada expresamente para anunciar la apertura del expediente, haberse enterado de esta extraña coincidencia por los medios de comunicación y reconoció que «es motivo de preocupación».

Por el momento, el primer edil no ha anticipado las consecuencias que va a tener la apertura de esta nueva investigación, que realmente es el paso previo a un expediente disciplinario que tendrá que decidir si lo incoa o no el área de Recursos Humanos, una vez un instructor y un secretario emitan su informe.

«Esto es un instrumento que dispone la administración local para aclarar qué ocurrió y cuando termine el expediente podremos saber con precisión todo hecho», señaló González «sin querer prejuzgar al funcionario municipal».

La petición de la subvención a Cultura redactada por ese equipo redactor que ha vuelto a sembrar dudas es el punto de partida de la tramitación de un expediente que a partir de ahí encadenó todo un cúmulo de errores administrativos, entre otros, que las obras deberían haber salido a concurso, en lugar de haberlas tramitado el área de Cultura como un contrato menor pidiendo solo presupuesto a tres empresas.

Sin embargo, según el alcalde, no fue hasta ese punto cuando el vicesecretario municipal no se dio cuenta de que el procedimiento no estaba realizándose bien.

Pese a ello, todo siguió su curso, las obras en el Cementerio Viejo para hallar a represaliados del franquismo empezaron en agosto y se paralizaron dos meses más tarde cuando detectaron que ni siquiera se había firmado el contrato con la empresa.

Una polémica que no logra cerrar el ejecutivo local

El equipo de gobierno se ha visto salpicado desde hace más y medio por una polémica que no consigue cerrar. La ausencia del contrato en las obras del Cementerio Viejo ha sido desde el primer momento atribuida por parte de los responsables municipales a errores técnicos. Al mismo tiempo, el alcalde ha venido descartando «arbitrariedad, mala fe o intencionalidad política». Sin embargo, la gestión del equipo de gobierno no se ha salvado de las críticas de toda la oposición en bloque, que semana tras semana, pide la dimisión de la edil de Cultura.