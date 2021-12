El grupo entre los 20 y los 29 años es el mayoritario entre los 20.000 ilicitanos sin vacunar

Preocupación en Elche por el aumento de la incidencia acumulada del covid en el último mes. Entre finales de octubre y este recién estrenado mes de diciembre la ciudad ilicitana ha pasado de tener 15 casos por cada 100.000 habitantes a los 120 de la actualidad. Esto quiere decir que en apenas un mes la incidencia acumulada se ha multiplicado por ocho. Los datos fueron compartidos este jueves por el alcalde, Carlos González, tras la reunión que mantuvo en el Ayuntamiento con la directora de Salud Pública, Antonia Soriano, los gerentes de los dos hospitales ilicitanos, Carlos Gosálbez y Rafael Carrasco, los responsables de la Policía Local y la Policía Nacional y los ediles de Seguridad y Sanidad, Ramón Abad y Mariola Galiana.

Las autoridades sanitarias no quieren que se vuelva a repetir un enero como el que se vivió este año. Por eso hacen hincapié en la importancia de la vacunación. Según los datos difundidos, el 91% de la población de Elche en edad de vacunarse, ya se ha inmunizado. Aún así, todavía quedan 20.000 ilicitanos que no se han vacunado. Los responsables de salud ponen en el foco en el grupo de edad comprendido entre los 20 y los 29 años, que es el que más está esquivando las dosis. «Se ha producido un cambio brusco de la situación en los últimos 30 días», manifestó el alcalde tras dar a conocer las estadísticas más recientes. Estos datos también reflejan que en los dos hospitales de Elche hay actualmente nueves personas ingresadas, tres en UCI y seis en planta. La mayoría de estas personas no se han vacunado.

Pasaporte covid

La inmediata entrada en vigor del pasaporte covid para acceder a locales de hostelería y restauración, que se producirá este viernes 3, también fue uno de los asuntos tratados en el encuentro. Policía Local y Policía Nacional organizarán un dispositivo de seguridad especial este fin de semana que buscará informar y sensibilizar a la población. «Estamos a la espera de que la Generalitat publique la orden que regule el funcionamiento del pasaporte covid. Los responsables de las actividades económicas tendrán que tomar las medidas necesarias para exigir el certificado», declaró González tras la reunión.

Otra pregunta que flota en el ambiente, dadas las fechas en las que nos encontramos, es la de saber qué pasará en Elche con los principales actos relacionados con las Navidades, como las cabalgatas de Papá Noel y Reyes Magos, y las fiestas de la Venida de la Virgen. Al respecto de esta cuestión, el alcalde asegura: «Somos conscientes del momento complejo que vivimos, con la incidencia creciendo de forma muy intensa. Vamos a extremar las medidas, lo que significa que si nos mantenemos en parámetros razonables, desarrollaremos la actividad prevista. Todos las actividades están condicionados a la evolución sanitaria, que ahora es compleja pero no grave».