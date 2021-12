José Plaza Titos, Un referente del movimiento sindical

Hace quince días, la última vez que nos vimos, me dijiste: «Amigo Martín, ya no tengo fuerzas, estoy en la cola». Y te contesté: «No seas bandido, has tenido más vidas que los gatos, siempre has salido para adelante». Hoy lloramos tu pérdida. Es un día triste por el fallecimiento de un gran amigo y de un gran sindicalista. Un referente del movimiento sindical, un luchador por la libertad, contra la discriminación. Lo conocí en la década de los 70. Siempre fue una persona muy válida y honesta. Siempre tuve su apoyo en los momentos mas difíciles, cuando uno tiene que tomar decisiones. Se va un referente en la ciudad, lo dice una persona que se siente muy orgullosa de haber tenido su amistad.

José Plaza Titos tenía 82 años, estaba casado y tenía cinco hijos. Llegó a Elche a principios de la década de los sesenta. Ingresó en las Juventudes Comunistas a los 12 años. Cofundador del movimiento de Comisiones Obreras, fue miembro del Comité Ejecutivo Estatal de la Piel de CC OO y responsable de Acción Sindical del Baix Vinalopó. Trabajador de Uniroyal, por su actividad sindical fue detenido en 1976. Militante del Partido Comunista, perteneció al Comité Local y fue candidato en el puesto número ocho en las municipales de 1979. Junto a Justo Linde, el militante más destacado de Comisiones Obreras de la ciudad de Elche, tal y como recoge la cátedra Pere Ibarra. En el año 2009, cuando era secretario general del Sindicato Comarcal de Pensionistas de Comisiones Obreras recibió la medalla de plata al mérito en el trabajo de manos del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.