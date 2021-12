El PP quiere conocer la versión del arqueólogo expedientado por las exhumaciones

El vicesecretario de comunicación del Partido Popular de Elche, Sergio Rodríguez, el grupo municipal ha solicitado una reunión con el arqueólogo municipal para esclarecer los hechos relativos a las exhumaciones realizadas sin contrato.

Rodríguez ha declarado que “González tiene que dar un paso al frente y cesar de manera inmediata a la concejal de cultura por todas las informaciones que estamos destapando. Versiones contradictorias, comparecencias que no responden a las preguntas realizadas, empresa con supuesta información privilegiada, traslado de culpas a compañeros… una situación que es insostenible y que está superando a todo el gobierno municipal y en concreto a González”.

Los populares han reprochado que cada día que avanza siguen apareciendo nuevas irregularidades. "¿Cómo es posible que el concejal y el alcalde no supieran nada cuando solicitaron la reunión? ¿No se leen los propios documentos que firman? Nadie puede creer la tesis del PSOE que un funcionario recién llegado ha sido capaz de organizar todo esto. Ahora que supuestamente han dicho que han dado todas las explicaciones que consideran abren un expediente. ¿Ahora? Tenemos un Alcalde y una concejal que se entera de lo que pasa en la Ayuntamiento por la prensa y por las denuncias de la oposición", se preguntan.

"Ayer González anunció que se iba a abrir un expediente al arqueólogo municipal, nuestra pregunta es clara ¿y a la concejal? ¿Qué tipo de responsabilidad va asumir una persona que ha realizado tal dejación de funciones? Desde el Partido Popular tenemos claro que PSOE y Compromís han señalado al arqueólogo como víctima para exculpar a la Sra. Marga Antón de toda responsabilidad, un ejercicio de cobardía política que avergüenza a esta institución que es el Ayuntamiento de Elche" advierten.

Según el PP, González está desbordado por la situación y por querer mantener en el cargo a su concejal, "no se da cuenta que la crisis de gobierno ya la tiene encima, una crisis provocada desde el momento en que Antón ejecutó unas obras sin contrato, una crisis provocada desde el momento que no paralizó las obras desde que conoció que no podían ejecutarse, una crisis que la Sra. Antón agravó cuando mintió de manera descarada a los medios de comunicación, a la oposición y a todos los ilicitanos”.

Con todo ello, esperan que la reunión solicitada por el Grupo Municipal Popular con el arqueólogo municipal "no se vea trastocada por la voluntad del Gobierno Municipal y que la oposición tenga acceso de primera mano a cualquier tipo de información que necesitemos esclarecer”, ha concluido Rodríguez.