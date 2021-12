En directo: Elche conmemora el Día de la Constitución

12.30 horas. Elche conmemora hoy el Día de la Constitución y, como es tradicional, lo hace con un acto institucional en el salón de plenos del Ayuntamiento. La catedrática Olga Fuentes recibirá el Ram d'Or. El pasado año, el galardón correspondía a la defensora de la lengua valenciana, Tudi Torró. Asimismo, se otorgará la medalla de plata del Bimil·lenari al Parque Científico de la UMH. “Un proyecto modélico que ha posibilitado la diversificación económica y que contribuye decididamente al cambio de modelo productivo y a la transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad”, ha señalado el alcalde, Carlos González.

También recibirán esta distinción la empresa ilicitana PLD Space por su trabajo revolucionario dentro del sector aeroespacial; y la profesora y jefa de estudios de Secundaria Consuelo Maciá Castillo, finalista en reconocimiento al Mejor Docente de España en el año 2021 y Premio Europeo a la Innovación Metodológica.

Además, se distinguirá, a título póstumo, al funcionario municipal y exvicepresidente del Misteri d’Elx, Santiago Ule, fallecido recientemente, “por ser un ejemplo de profesionalidad, de entrega y de pasión por el trabajo bien hecho”, según ha señalado González, quien ha destacado que en el ámbito social se reconocerá también la labor de Grupo Antón Comunicación “por 60 años a la vanguardia de la comunicación institucional y de la publicidad en Elche”; así como a la jefa de sección de Ginecología en el Hospital Universitario de San Juan y profesora de la UMH, María Isabel Acién Sánchez, “por sus trabajos vinculados a enfermedades relacionados con el sistema reproductivo”; y a la Coordinadora Feminista de Elche “por su tarea en la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres”.

Por último, se galardonará también al Proyecto de Innovación Educativa “Hamelin, Objetivo 2030” del Instituto de Enseñanza Secundaria “La Foia” d’ Elx. “Un proyecto modélico que potencia valores como la implicación, el respeto, la igualdad, el compañerismo y el trabajo en equipo, a través del trabajo en la educación, la cultura y el arte”, ha puntualizado el regidor ilicitano.

Todos los sectores sociales de Elche están presentes en el acto. Se ha notado a faltar la ausencia del rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, institución que recibía tres galardones. Hace una semana, el pleno aprobó por unanimidad una petición a la UMH para que incorporara "de Elche" a sus siglas. Dos días después, en un acto público, Juan José Ruiz, se mostró dolido porque se dudara del compromiso de la institución que dirige con la ciudad.

12.45 horas. Tras escucharse por un terceto de cuerda el himno de Elche, el alcalde ha tomado la palabra. Carlos González ha celebrado este día y el acuerdo político que lo hizo posible y que "supuso la reconciliación entre los españoles y que ha permitido cuatro décadas de progreso colectivo". El regidor ha dicho que "conmemorarla supone ensalzar la importancia que ha tenido para la extensión de los derechos y de las libertades, para el progreso económico y para convertir a España en la democracia avanzada y abierta al mundo que somos en la actualidad".

El regidor ha añadido que "somos una Democracia estable que en estas cuatro décadas se ha enfrentado a distintos desafíos. Desde el golpe de estado a la pandemia. Y, entre uno y otra, nos hemos integrado en la Unión Europea, hemos puesto fin a la lacra del terrorismo, enfrentado a la crisis económica. Hemos hecho frente al desafío independentista. Nos hemos dotado de herramientas contra la barbarie y hemos resuelto la sucesión en la Jefatura de Estado. Tenemos que mostrar el orgullo constitucional de un país que ha sabido cerrar sus heridas y se ha convertido en la cuarta potencia económica de la Unión Europea. Nuestra democracia está consolidada y los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo impregna nuestro día a día. Somos una democracia estable, sólida y con arraigo social. Pese al influjo de la ley de leyes, hay un consenso de todos los operadores jurídicos sobre la necesidad de impulsar su reforma. A mi modo de ver, el debate no es reformarla, es inviable. El debate es cumplirla y respetarla. Es una necesidad imperiosa el cumplirla, como la renovación de los órganos constitucionales para garantizar su funcionamiento. A mi juicio, el Consejo General del Poder Judicial, con el retraso en la renovación de sus cargos, es una anomalía constitucional grave, que repercute en nuestro estado de derecho y nuestra calidad democrática. En este día de conmemoración de esta carta magna y de sus valores constitucionales quiero enfatizar el sentido de estado. Los populismos son incompatibles con el espíritu constitucional". El alcalde también se ha referido a la pandemia. "Mi afecto a las familias de los ilicitanos que han perdido a sus personas queridas. También quiero expresar el orgullo colectivo y la madurez y disciplina del pueblo ilicitano por las complejas vicisitudes que ha ocasionado la pandemia. ha habido una respuesta a esta grave emergencia sanitaria. Les doy el testimonio de nuestra gratitud, pero en especial a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a nuestros responsables sanitarios. La constitución, 43 años después, nos reafirmamos en ese sí a la paz y sí a la convivencia".

13 horas. Ha tomado la palabra Olga Fuentes Soriano, quien recibirá el Ram d'Or para ofrecer su conferencia "La Constitución de la Igualdad".

"Las sociedades cambian y evolucionan y si la constitución quiere ser útil tiene que cambiar y adaptarse, Aquí es el mayor peligro, su resistencia al cambio. No es la expresión de un déficit constitucional, es social. Nuestro miedo a cambiar, esto que ha funcionado tanto, por mucho que le veamos limites y carencias. Si la Constitución no se adapta a las exigencias sociales será una rémora para el avance. Y si llegamos a ese punto, moriría. El constituyente incluyó su forma de reforma. La voluntad de que España sea una democracia avanzada está cargada de contenido. Somos una sociedad dinámica y progresista que se tiene que llevar por un camino democrático y por unos representantes elegidos, pero necesitaba de una palanca que consiguiera esa aspiración. Oímos muchas grandes declaraciones programática que son titulares que se agotan en sí mismas".

En otro momento ha dicho: "La constitución no son principios vacíos por eso incluye en su articulo 9.2 un mandato a los poderes públicos para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Hoy se vuelve más necesario. En los momentos de crisis es cuando las diferencias se hacen más evidentes. Aunque se hable del consenso constitucional, la transición se constituyó a base de tensiones y silencios. No pudo ser de otro modo y es el precio de cualquier pacto o consenso. Si no se atiende a esas tensiones y a esos silencios se corre el riesgo de que no encuentren acomodo en el texto que les representa".

A continuación se refirió a la igualdad, de la que dijo "es un concepto muy amplio. Es la igualdad entre los hombres y sin discriminación de sexo a la que me gustaría referirme. No sé sin razón se dice que tiene padres pero no madres. En la Constitución sólo se tienen tres menciones a la mujer. Las referencias a la mujer son discriminatorias, pero han permitido una amplia interpretación, principalmente por el Tribunal Constitucional, con magnificas sentencias que nos mostraron amplitud y sin la que no habríamos alcanzado este grado de libertad. Sus magistrados era escogidos con esmero entre juristas de altísimo nivel y que todos añoramos ahora que el nombramiento de sus vocales se ha desvirtuado"..

La profesora se ha referido a las desigualdades entre ambos y mujeres y, en especial, al maltrato, las agresiones sexuales y la prostitución forzada. "El Estado, institucionalmente, desde la pasividad, ha contribuido a esa violencia hacia la mujer". También ha recordado la obligación de los poderes públicos de conseguir una igualdad real y efectiva. "Tenemos una de las más avanzadas legislaciones contra la violencia hacia las mujeres y sigue siendo insuficiente. La Ley de Medidas contra la violencia de genero se aprobó por unanimidad del todo el arco parlamentario. Nadie negó esa violencia. La violencia es un problema de raigambre social, aparece condiciones por factores sociales, culturales, religiosos. Comprender que sólo se podrá erradicar cuando se aplique a todos estos ámbitos, y no solo al penal, se convierte en el nudo gordiano".

Olga Fuentes también se ha referido a cuando el Constitucional defendió la ley contra la violencia integral que hoy sirve de marco para la defensa de miles de mujeres. "El Tribunal Constitucional explicó que la violencia domestica es distinta y ya existía antes de la ley penal. Y se refiere a cualquier miembro que pueda sufrir a manos de otro, pero dentro de la familia hay otras mas graves, que se dirigen contra la mujer. El marido tiene la capacidad de imponer y si la mujer no actúa como él espera, sigue justificando a juicio del agresor la agresión. Con eso no solo se propina una violencia. Va dirigida a otro fin inmediato, a anular a la mujer y a anular su personalidad. Esa motivación intrínseca es en lo que la convierte en una violencia distinta y merece una penalidad mayor, así lo entendió el Tribunal Constitucional".

Para la catedrática, "el reto no está en la sanción sino que los hechos no lleguen a producirse. El derecho penal tiene que ser el último resorte del Estado cuando otra solución sea inviable y el daño ya está hecho. Resulta imprescindible adelantar la política del Estado, la prevención, de formación, de respeto a la persona, que eviten la difusión de comportamientos androcéntricos y que prohíban de forma sexista la imagen de la mujer. Ahora más que nunca estas políticas son necesarias. En el congreso no se pudo aprobar por un veto de un partido de extrema derecha y que se opone a cualquier avance en materia de igualdad. Quiero recordar hoy que el camino no está hecho. En 2020, 70 hombres fueron condenados cada día. Para constituir una democracia avanzada, la Constitución envió un mandato claro, remover aquello que evitara la igualdad. Y esa es su obligación y si lo incumplen, incumplen la Constitución. Es uno de los problemas más graves que nos vamos a encontrar los años venideros. Y me pregunto, ¿será posible seguir avanzando sin una reforma tranquila de la Constitución?, me temo que no.

13.30 horas. El acto entra en la entrega de las medallas del Bimil.lenari, de la que también serán protagonistas los concejales del Ayuntamiento de Elche, que se encargarán de darlas. Cada uno de los galardonados se está dirigiendo al público asistente, entre el cual no está el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche pese a que tres galardones tienen relación con la institución académica.

El momento más emotivo ha sido cuando se ha entregado el galardón a título póstumo, a la familia del funcionario Santiago Ule, fallecido el pasado mes de agosto, quien también fue vicepresidente del Patronato del Misteri d'Elx.

Los responsables de PDL Space han agradecido el galardón, "pese a que aún no hemos lanzado el cohete".

EL último galardón entregado ha sido el de Olga Fuentes Soriano, quien ha tenido un emocionado recuerdo hacia sus padres.

14.07 horas. El himno nacional ha cerrado el acto.