Elche abre también la puerta a que el nuevo Conservatorio pueda instalarse en Altabix

El Ayuntamiento de Elche baraja dos posibles ubicaciones para el nuevo Conservatorio Profesional de Música. Hasta ahora, todo apuntaba a que se podría levantar junto a la Escuela de Idiomas de Elche, en unos terrenos que, por el momento, son de la Universidad Miguel Hernández. Pero el alcalde ilicitano, Carlos González, señala que también hay un segunda posibilidad y es que la Generalitat Valenciana lo construya en una parcela próxima al colegio Clara Campoamor, es decir, prácticamente en el barrio de Altabix y algo más alejado del centro. La comunidad educativa viene reivindicando unas nuevas instalaciones desde hace más de una década por diferentes problemas, como falta de insonorización, adecuaciones y problemas de espacio.

El primer edil señala que están esperando a que la Conselleria de Educación incluya este centro educativo en el próximo plan Edificant, algo que todavía no se ha concretado, o al menos no ha trascendido, no solo en fechas, sino tampoco en presupuesto.

Además, estas dos posibilidades se presentan distintas en cuanto a posibles plazos de ejecución. Tal y como señala el alcalde, la opción de ubicar el nuevo Conservatorio cerca del mencionado colegio podría suponer una operación más inmediata, por cuanto se haría en terrenos del Ayuntamiento que, lo antes posible, se cederían a la Conselleria de Educación.

La otra alternativa, la que hasta ahora es la ubicación sobre la que más se ha hablado, junto a la Escuela Oficial de Idiomas, supondría tal vez tener que esperar más tiempo. El proyecto podría demorarse porque de momento los terrenos son propiedad de la Universidad Miguel Hernández, los cuales debería cederlos al Ayuntamiento de Elche para que este, a su vez, los transfiriera a la Conselleria de Educación.

Este proceso demoraría, a priori, mucho más hacer realidad el nuevo Conservatorio. Y más que nada porque posiblemente la Universidad pediría una permuta de suelo al Ayuntamiento a cambio del terreno que entregaría para tal fin.

«Estamos expectantes ante el segundo Edificant», apunta el alcalde, quien, por otra parte, señala que es necesario que el nuevo Conservatorio se construya y sirva para dar servicio a las necesidades de Elche y comarca a lo largo de las próximas cuatro o cinco décadas.

Carlos González considera que la inclusión en un nuevo plan Edificant de este centro «parece que está cerca» y, mientras tanto, sigue apoyando las reivindicaciones de la comunidad educativa del Conservatorio.

En abril de 2019, cuando González era candidato del PSOE de nuevo a la Alcaldía de Elche y tras mantener este una reunión con la dirección del Conservatorio de Elche, miembros del AMPA y profesores del centro, los socialistas aseguraron, en una nota de prensa en plena campaña electoral local y autonómica, que en caso de gobernar en la Generalitat y el Ayuntamiento se comprometían a poner en marcha este nuevo Conservatorio en los próximos cuatro años y, además, en terrenos de la Universidad Miguel Hernández, concretamente muy cerca de las actuales instalaciones de docencia musical.