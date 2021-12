Difícil convivencia con los aviones

Lucía se levanta cada día a las ocho de la mañana para prepararse unas oposiciones y la banda sonora que la acompaña en el estudio es la de continuos ruidos de aviones que van y vienen. Esta vecina de Torrellano, al igual que una buena parte de la población de esta pedanía ilicitana, admite que ya está acostumbrada a los estruendos que emiten los aeroplanos que aterrizan y despegan en la terminal de El Altet, aunque desde los últimos meses perciben que el ruido es más intenso y aseguran que es continuo el trasiego de este medio de transporte.

Al igual que ella, otros muchos vecinos también tienen esta misma percepción como Mar, otra residente que vive junto a la N-340 y reconoce que ha llegado a escuchar en una sola mañana más de treinta vuelos, «antes ni me enteraba y ahora me tienen histérica». Hay residentes que no saben qué hacer e incluso creen que se ha cambiado la trayectoria de algunos aviones.

Hasta tal punto ha llegado el asunto que la Unión de Asociaciones de Torrellano ha presentado un escrito en el Ayuntamiento solicitando a Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) que se estudie la huella de movimientos de aviación.

El propio colectivo reclama que se verifique que los aviones no están superando la distancia límite entre el aire y los edificios «en la búsqueda de un ahorro de combustible, lo cuál produciría una contaminación acústica muy superior a la que tenemos habitualmente», señalan en esta instancia general dirigida recientemente a la concejalía de Medio Ambiente en la que reclaman, también, que se facilite a la población un plano de la citada huella.

Según expone Mari Ángeles Llorens, presidenta del ente, hasta ahora no han recibido respuesta de la administración local sobre la petición para un encuentro entre el aeropuerto y el Ayuntamiento.

Desde Aena niegan que se haya cambiado el protocolo y que se hayan producido cambios en el recorrido que no estuviesen justificado. Exponen que en caso de que haya habido algún tipo de desvío con cambio de ruta se ha producido de forma puntual por alguna situación sobrevenida «porque si un piloto pide un cambio lo tiene que autorizar». Al hilo, señalan que los límites entre el aire y las viviendas están «super procimentados y no hay ningún tipo de improvisación».

Reconocen, por otro lado, que es probable que alguna aeronave haya aterrizado por una cabecera diferente, ocasionando más ruido, debido a condiciones climatológicas como capítulos de viento, que precisamente desde que entró el otoño están siendo habituales. Aún y así, desde la empresa pública le piden a la población que en caso de que tengan dudas sobre el procedimiento que se sigue sobre tráfico aéreo se consulte la plataforma Webtrak en la que se establece que hay puntos como el pabellón Isabel Fernández que marca 52 decibelios, lo que entraría en parámetros legales.

Por otro lado, desde Aena remarcan que no están circulando más aviones que en 2019 por lo que también descartan que haya una actividad superior a la que había antes de la pandemia de coronavirus. Si es cierto que en un día en vísperas de Navidad pueden llegar a producirse más de 250 operaciones de salidas y llegadas al aeropuerto Alicante-Elche, un número exponencialmente superior a los meses con más restricciones sanitarias, pero no superior a los meses de verano.

Lo que está claro es que residentes que llevan décadas viviendo en la pedanía, y que por la fuerza aprendieron a convivir con este medio de transporte, ahora han vuelto a sentir un sonido estridente que les pasaba desapercibido.

Insonorización

La terminal de El Altet sigue incentivando que los propietarios de viviendas y negocios se acojan al plan de Aislamiento Acústico y soliciten este sistema para mejorar el día a día de afectados por el ruido. Por ahora hay cerca de 3.100 viviendas insonorizadas o en proceso en el entorno del aeropuerto de un total de 3.400 solicitudes, según datos que facilitó Aena hace apenas unos días.