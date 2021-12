En defensa de la Universidad Miguel Hernández de Elche

Tras la declaración institucional del Ayuntamiento de Elche dirigida al rectorado de nuestra Universidad, se vienen produciendo expresiones públicas en direcciones contradictorias por parte del mismo, como de los grupos políticos y de la ciudadanía, que nos distancian de una reflexión conjunta.

El señor Juan José Ruiz, actualmente rector de nuestra Universidad, compañero y amigo académico en la UA y en la UMH de Elche, se manifiesta dolido y decepcionado con nuestro Ayuntamiento, aunque rehúsa las invitaciones de los medios a participar en sus debates. Mientras, el señor Joaquín Pérez Vázquez actualmente presidente del Consejo Social se adhiere «ipso facto» a aquel. De otro lado el Ayuntamiento como representante de la ciudadanía, asume de forma consensuada aquella declaración institucional, sus diferentes grupos políticos la argumentan y la ciudadanía se manifiesta también dolida y decepcionada, reclamando la «E» de Elche y la «presencia de la UMHE en la vida de Elx». Lo nunca visto, un insólito conflicto entre la Universidad y su ciudad sede.

Parece oportuno por sensato el desarrollo de un debate culto, público y transparente entre las partes pensantes interesadas, que reflexionando sobre la bondad de sus respectivos posicionamientos con razones no emocionales –sólo-, sino objetivas, aclaren divergencias que nos permitan acercarnos aún más.

Viene bien aquí recordar a Lévinas (Joan Solé,2015), quien nos invita desde el concepto de la «Otredad» y el respeto ético, a la recepción del «otro en tanto que otro», porque «el otro me incumbe» y ello sin pretender asimilárselo.

La Universidad Miguel Hernández de Elche es una gran Universidad, con autonomía y muy competitiva, que aspira a más y ciertamente Elche, sede de la misma, es hoy más que ayer y con ella, una gran ciudad consciente de su identidad y de sus derechos.

La «Universitas» ya no tiene el sentido de la Edad Media, porque hoy la universidad es también potenciadora de la movilidad, promoción social y de esperanzas colectivas, de ahí que ante la vorágine de desarrollo universitario algunos como Touriñan (2005) apunten al término «Multiversidad». También es cierto que son muchos los que abogan por su necesaria reforma y los que hemos vivido largo tiempo la Universidad española, sabemos cómo ésta, «intramuros» se las gasta.

La Universidad aprobada en 1996 mediante Ley por las Cortes Valencianas con el nombre de Universidad Miguel Hernández de Elche y en el contexto de una polémica académica y sociopolítica hace tiempo superada, estableció la sede de la primigenia Comisión Gestora en diferentes edificios y colegios cedidos en Carrús. Mientras se gestaba, se estudiaban emplazamientos, se expropiaban terrenos y se practicaban reformas urbanas y presupuestarias. Fueron años de intensa y feliz convivencia entre institución, Ayuntamiento, universitarios y ciudadanos, y de intensa implicación del municipio con la Universidad. Con cuatro campus la UMH de Elche tendría su sede en Elche, con una clara vocación provincial, pero también mediterránea e internacional.

Finalizada la función de la gestora, en 2004 se aprobaron los estatutos de nuestra Universidad y en el artículo se 3 establece, -porque reconoce- , que «el nombre de Universidad Miguel Hernández de Elche, es el que corresponde en virtud de su Ley de Creación». Sin embargo en sucesivos artículos se introdujeron subrepticiamente variaciones que desnaturalizaron el nombre, eliminando la denominación legal «de Elche». Así el artículo 1 señala «La Universidad Miguel Hernández de Elche, en adelante UMH», cuando las siglas deberían ser UMHE, como el MAHE. En el artículo 3 se mutila la denominación legal y así en el escudo de la Universidad sólo consta «Universitas» y «Miguel Hernández», incumpliendo la Ley 2/1996. Desde entonces los sucesivos equipos rectorales han ocultado la denominación oficial que ha pasado a ser «Universidad Miguel Hernández» o UMH. Así el edificio del Rectorado en Elche exhibe en letras plateadas «UMH» y en los edificios representativos de nuestros Campus en Sant Joan d’Alacant, Altea y Orihuela aparece la expresión «Universitas Miguel Hernández», acompañados del nombre del campus sin contener ninguna referencia a la denominación oficial de la Universidad. En la página web, membretes, señalizaciones y relatos televisivos transferidos ocurre lo mismo, haciéndonos a todos rehenes de aquella bien pensada decisión, que ha llevado a la ausencia iterativa de la «E» de Elche y es que aquí, la «E» es más que una letra. Ese mimetismo lleva a que hoy se conozca nuestra Universidad popularmente como «Universidad Miguel Hernández» o simplemente «UMH» y que en publicaciones científicas y culturales se eclipse la denominación «de Elche».

Ante la declaración del Ayuntamiento el Rectorado consulta al Consejo Social, que conociendo sus funciones sociales sabe que no es la guardia pretoriana del Rectorado, ya que sus miembros son personas capacitadas para – dados los datos- reflexionar por sí mismos y en conjunto al respecto. El artículo 22 de los citados estatutos lo define «como órgano de participación de la sociedad en la UMH de Elche, que ha de ejercer como elemento de interrelación entre ambas» y más adelante expresa «impulsando el progreso social y cultural de la sociedad en que se inserta» y en el artículo 7.2 «promoviendo las relaciones entre la Universidad y su entorno cultural…».

En cuanto a la consideración de la solicitud de modificación solicitada por el Ayuntamiento de Elche, el artículo 134.2 del Estatuto establece que la competencia al respecto corresponde al Claustro Universitario, que lo habría de aprobar por mayoría absoluta. Para algunos de los casi 150 claustrales, mujeres y hombres libres y con recorrido académico, puede suponer un conflicto personal ante un problema creado por otros y arrastrados desde hace tiempo. Sin sentir animadversión alguna a nuestra ciudad que los respeta y admira, ni a los términos legales de la denominación, pero pensando sobre los eventuales inconvenientes de una adecuación de siglas y escudo, actuarán libremente de acuerdo a sus razonamientos, lógicos intereses personales y colectivos y toda decisión será comprensible. Porque ciertamente la UMH de Elche se ha consolidado como «marca» gracias al trabajo y el esfuerzo de todo el personal de nuestra Universidad y en los cuatro campus.

También resulta comprensible que la ciudad que se cree ser sede esté dolida por la pérdida de imagen pública a nivel cultural y científico y de la visibilidad que da el bien hacer de todo el personal de nuestra Universidad de Elche. Y también es cierto que nuestro aeropuerto «ayer de Alicante», es hoy de «Alicante-Elche Miguel Hernández».

Ciertamente la autonomía universitaria no es absoluta y obviamente está sujeta a los límites constitucionales de la jerarquía normativa. Parece inteligente si no necesario, conversar acerca de todo ello y potenciar nuestras sinergias. De lo contrario sólo nos espera la sinrazón de atrincheramientos falaces, que puedan abocar en la vía jurídica a través de un recurso administrativo y que pudiendo no ser necesario, no parece atractivo.

Llegados aquí, ¿qué puede hacer Elche por su Universidad Miguel Hernández? , aún mucho. ¿Y la Universidad Miguel Hernández por Elche?, también aún mucho.