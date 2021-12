Urbanismo cifra en 12 millones la rehabilitación de los 300 pisos del grupo Porfirio Pascual de Elche

Rehabilitar un barrio entero como el de Porfirio Pascual para reparar las grietas, los pilares con riesgo de colapso, las humedades o los hormigones desechos y reurbanizar sus calles podría costar la suma de doce millones de euros. Es la cantidad aproximada que ha cifrado el Ayuntamiento tras haber hecho un estudio sobre las deficiencias que sufre esta zona humilde de Carrús, más popularmente conocida como «la Rata».

Sus vecinos están desesperados al ver como sus edificios se caen a trozos y la mayoría no puede permitirse desembolsar 2.000 euros por vivienda para la reparación. El deterioro progresivo de los 18 bloques de este barrio se que levantó a las orillas del río en los años sesenta ha hecho que sus residentes levanten la voz hace unas semanas para pedir auxilio al Ayuntamiento ante la falta de recursos. Reivindican un trato similar al del barrio San Antón.

El equipo de gobierno no es ajeno a este problema y la edil de Urbanismo, Ana Arabid, asegura que ya en abril técnicos municipales realizaron una visita al barrio para estudiar los daños a simple vista. Se encontraron con 302 viviendas «en situación de deterioro constructivo» y con una «alta vulnerabilidad de las familias», explica la edil socialista. Prueba de ello es que, según Urbanismo, de los 40 escaleras que conforman este enclave, solo seis han realizado ya la inspección técnica obligatoria por la antigüedad de estos edificios. A raíz de ahí pusieron cifra al coste de la rehabilitación de Porfirio Pascual, una cifra que a priori tampoco puede asumir el Ayuntamiento si no es con fondos de otras administraciones, al igual que ha ocurrido con San Antón, pero esa regeneración que ahora está en marcha lleva gestándose dos décadas. Por eso, el ejecutivo local dice que hace ocho meses ya enviaron al Gobierno central una manifestación de interés para que tuviera en cuenta el caso de estas viviendas en el programa de rehabilitación de barrios en la nueva convocatoria de los fondos europeos de reconstrucción por la pandemia Next Generation.

Soluciones

De momento, según Arabid, el Ayuntamiento está esperando respuestas para ver si Porfirio Pascual podría captar financiación de la Unión Europea y resolver así los problemas de este conjunto de viviendas de promoción pública de Carrús. «No dejamos de lado el barrio, estamos buscando alternativas, dentro del poco margen que tenemos», asegura la concejala de Urbanismo, quien también garantiza estar requiriendo a los propietarios de estos pisos que actúen en caso de que sus viviendas corran peligro.

Como en todo edificio de más de medio siglo de vida, son los propietarios los que tienen la obligación de elaborar un informe de evaluación del inmueble para conocer cuáles son las patologías que sufre y a partir de ahí acometer la rehabilitación. Para eso, hay ayudas municipales y autonómicas que sufragan una mínima parte de los gastos, algo que los vecinos de este barrio ven insuficientes.