El jurado del doble crimen de Elche: «¿Se puede parir estando inconsciente?»

Todo podía haber salido mal. Un chica de 28 años pariendo sola a dos bebés en el baño de su casa, donde se había encerrado imposibilitando cualquier tipo de asistencia. Las probabilidades de que durante el alumbramiento les hubiera ocurrido algo a ella o a los niños eran elevadas, pero la mujer tuvo un parto gemelar limpio sin tan siquiera lesiones en el perineo. Y los pequeños, un niño y una niña, nacieron perfectamente y sin ninguna patología o malformación que hubiera hecho temer por sus vidas, de no haberlos metido su madre inmediatamente después en una bolsa de plástico sin provocarles la respiración, lo que les causó la muerte, según sostiene la acusación pública.

El juicio a esta mujer por unos hechos que ocurrieron hace casi dos años, los mismos que lleva en prisión preventiva, continuó este martes a puerta cerrada en la sede de la Audiencia de Alicante en Elche, donde se enfrenta a una petición de 44 años de prisión por dos delitos de asesinato con la agravante de parentesco.

Tras la declaración de la acusada en la primera jornada de la vista oral, donde aseguró que ella creía que estaba embarazada de cuatro meses y que no fue consciente de lo que ocurría ni recordaba nada por la debilidad que le provocó la cantidad de sangre que perdió en el parto, ayer fue el turnos de los agentes de la Policía Judicial y Científica que participaron en la investigación, quienes corroboraron el relato que sostiene el fiscal Francisco Marco. Que la familia de la chica desconocía que estuviera embarazada, que los bebés que alumbró estaban perfectamente formados y que ella no quería recibir asistencia sanitaria cuando, tras llamar su familia a Emergencias, fue trasladada hasta el Hospital del Vinalopó.

Los agentes encontraron restos de sangre en la cama de la acusada y en la bañera, pero no así en el aseo, que la chica limpió después de dar a luz y antes de abrir la puerta.

También prestó declaración en esta segunda sesión la ginecóloga que atendió a la acusada por lo que ella aseguraba que era una menstruación abundante y la facultativa constató que se trataba de un parto. El estado de útero no ofrecía dudas.

Frente a la tesis acusatoria, la defensa está peleando por convencer a las cuatro mujeres y los cinco hombres que forman el tribunal popular de que su clienta no era consciente de lo que hacía. Aunque ninguno de los informes aportados a la causa ponen en duda su imputabilidad, el lunes su madre explicó que la edad mental de su hija no se correspondía con la física y que llevaba tiempo intentando que le reconocieran esa incapacidad.

Haya calado o no esta idea en el jurado lo cierto es que ayer el portavoz hizo a la ginecóloga una sola pregunta: si una persona podía dar la luz estando inconsciente. No puede entenderse, respondió la doctora. De no haber estado consciente nada podría decirse de la falta de asistencia de la madre a los recién nacidos.

Calendario: Peritos, informes y el viernes, el objeto del veredicto

La vista oral a esta vecina de Elche por el asesinato de sus dos hijos continúa este miércoles con la declaración de los forenses y de los facultativos que analizaron los restos de los neonatos. Unos testimonios que podrían ocupar hasta el jueves, cuando acusación y defensa expondrán ante el tribunal popular su alegatos finales. La entrega del objeto de veredicto está prevista para el viernes.