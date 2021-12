El Misteri recupera de manera presencial su concierto de Navidad con un centenar de voces en Santa María

Vuelve el tradicional concierto de Navidad del Misteri d'Elx. La cita es el próximo domingo 19 de diciembre, a las 17.30 horas en la basílica de Santa María de Elche. Este evento se recupera de manera presencial después de que, por el covid, no se pudiera organizar el pasado año en el templo. Sin embargo, sí que se llevó a cabo de manera telemática. En cualquier caso, este domingo, un centenar de voces, entre los integrantes de la Capella, la Escolanía y el coro juvenil, ofrecerán un programa totalmente familiar y pensado para el disfrute de toda la familia.

En principio no hay que sacar ninguna entrada ni reservar asiento por internet. A partir de las 16.45 horas se abrirá la puerta de San Juan de la basílica y los interesados podrán acceder siempre que lleven mascarilla y muestren su pasaporte covid. Una vez se complete el aforo de personas sentadas, algo más de 500, ya no se dejará acceder a más público. La idea es que todos los asistentes puedan seguir el concierto de Navidad sentados. De momento no se ha establecido que haya que dejar huecos en los asientos por el covid. En cualquier caso, este evento musical también será retransmitido a través de las redes sociales.

"Es un concierto especial", señala el Mestre de Capella en funciones, Javier Gonzálvez, quien apunta que tanto niños como adultos cantarán con la mascarilla puesta y con distancia de seguridad. En principio, podrían haber sido hasta 120 voces las que cantaran este domingo, pero por el covid se ha dejado en un centenar los intérpretes.

De hecho, hasta ahora han ensayado por grupos y es solo en esta semana cuando podrán preparar el concierto de Navidad todos juntos.

"Va a ser un concierto muy íntimo, dedicado a toda la familia del Misteri y a todos los ilicitanos. Son piezas de Navidad como cuando después de una comida o cena se cantan villancicos con la familia", explica Gonzálvez, quien avanza que habrá algunas sorpresas, además de la participación de varios instrumentistas invitados. "Cuando la Capella, la Escolanía, cantan fuera del Misteri, siempre es algo extraordinario", subraya el Mestre de Capella.

Precisamente, pensando en los niños, la hora del concierto es a las 17.30 horas, para que lo disfruten junto a sus padres y abuelos.

Ángel Bonavía, rector de Santa María, y María Teresa Botella, vicepresidenta de la junta rectora del Patronato del Misteri, han señalado que las medidas sanitarias que se adoptarán son las que establecen ahora mismo las autoridades sanitarias para eventos de este tipo.