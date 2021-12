Planean 35 habitaciones, tarifa de 165 euros y 50 años de explotación para el hotel en las Clarisas de Elche

Tres empresas de Elche están dispuestas a reconvertir el antiguo convento de las Clarisas en un hotel «cultural» de cuatro estrellas con espacios abiertos no solo a los huéspedes, si no también a los ilicitanos, bajo el argumento de salvar el deteriorado monasterio del centro y poner en valor el edificio con más historia de la ciudad. Para ello, plantean rehabilitar el inmueble, que es propiedad del Ayuntamiento y que hace 14 años estaba ocupado por las monjas de clausura, con 7,2 millones de euros y explotarlo durante 50 años por medio de una concesión pública. La tarifa media diaria de este alojamiento con entre 32 y 35 habitaciones costaría 165 euros.

Los promotores de esta iniciativa han dado a conocer este martes los detalles de un estudio de viabilidad que presentaron en septiembre al equipo de gobierno y después a los grupos políticos, asociaciones de comerciantes y de empresarios del municipio. Detrás de esta idea están la constructora Eurolosa; Lacmas SL, vinculada a actividades inmobiliarias y el estudio de arquitectos Woha y se han constituido como una sociedad limitada (Wel Hoteles) para dar soporte jurídico y financiación al proyecto. Ahora están a la espera de que PSOE y Compromís les contesten sobre si aceptan o no la propuesta para transformar el edificio municipal protegido como Bien de Relevancia Local en un inmueble gestionado por la iniciativa privada con tal de reabrirlo al público.

¿Cómo?

Sin embargo, en caso de que el ejecutivo local acabara cogiendo el guante de esta propuesta, tendría que superar toda una serie de trámites administrativos que no son rápidos. Primero, habría que modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir que este inmueble pueda compatibilizar el uso hotelero. Y en segundo lugar convocar un concurso público para que cualquier empresa pudiera optar a hacer el proyecto, las obras y la explotación del negocio. Un complicado y largo proceso del que son conscientes de los riesgos y de que no será fácil, admiten los impulsores de este plan, ya que si la iniciativa siguiera adelante podrían no ser ellos quienes la ejecutaran.

De cualquier manera, después de dos años trabajando en este proyecto dicen que están dispuestos a seguir adelante con tal de salvar las Clarisas de una decadencia que avanza con el tiempo por la falta de mantenimiento y de un uso del convento.

«Queremos intentar que el patrimonio local de Elche quede a buen recaudo, que las Clarisas sea un centro de referencia local para el resurgimiento del centro de Elche», señalaron los impulsores de este hotel cultural que proyectan pensado para ayudar a difundir entre el turismo los tres Patrimonios de la Humanidad de Elche.

Una joya deteriorada

Conciben el inmueble como una de las joyas arquitectónicas de más importancia de la ciudad de Elche, cuyos inicios se remontan al siglo XI con la construcción de los Baños Árabes. Un inmueble histórico que actualmente y tras hacer un estudio, los promotores del hotel han detectado techos colapsados, grietas, problemas en las cubiertas, arcos y bóvedas destruidas por las humedades y la entrada de agua, entre otras muchas patologías. Han cifrado en 6,4 millones la inversión necesaria para reparar todos estos daños y rehabilitar un convento en el que garantizan que «hay que ser extremadamente respetuosos» con tal de hacer compatible el inmueble con un hotel para el que quieren recuperar un antiguo acceso desde la plaza de les Eres de Santa Llucia.

Pese a estar protegido, aseguran que sí que estaría permitido reestructurar los muros interiores de las habitaciones que ocupaban las monjas en la primera y segunda planta porque se encuentran en muy mal estado.

No plantean ni intervenir en los Baños Árabes ni tampoco «tocar» la torre vigía del edificio, que es el único elemento protegido por la Generalitat Valenciana como Bien de Interés Cultural (BIC). No obstante, aseguran haber incluso puesto ya en conocimiento de la Conselleria de Cultura su propuesta.

El estudio de viabilidad que han presentado al Ayuntamiento recoge, por un lado, que el hotel contaría con 27 empleados directos; que el inicio de la actividad comenzaría a los tres años de obtener la licencia de obras y que el nivel de ocupación medio diario sería de 65%. Prevén que necesitarían 20 años para recuperar la inversión.