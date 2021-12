Arde una casa de campo abandonada en Torrellano y durante cuatro horas los bomberos actúan para sofocar las llamas. El suceso se produjo este martes pasadas las 22.20 horas de la noche en una finca donde no habitaba nadie, al menos que haya trascendido. Como el incendio se produjo cerca de una de las principales entradas a la pedanía por la Vía Parque, enfrente de la calle limón y cerca del restaurante Los Almendros, el fuego y el humo podía divisarse a gran distancia, lo que generó la alarma de algunos vecinos que vivían próximamente.

No se registran heridos ya que no había nadie en el inmueble, aunque los trabajos de extinción no acabaron hasta pasadas las dos de la madrugada. Al lugar accedió una unidad de mando de Jefatura, una bomba urbana pesada, un sargento, un cabo y tres bomberos del parque de Elche.