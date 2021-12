El hotel en las Clarisas no está claro

Se ha conocido estos días el interés de una empresa privada en instalar un hotel de 4 estrellas en el antiguo convento de Las Clarisas, en pleno centro de Elx. Si parece normal su interés en aprovechar tan privilegiada ubicación, muchas más dudas representa la actitud del Ayuntamiento ante el mismo.

Recordemos que las Clarisas es uno de los pocos edificios históricos que se conservan en la ciudad. Goza de protección y sus muros encierran buena parte de la historia de Elx. Perteneció a dicha orden religiosa hasta que, en 2007, el Ayuntamiento lo permutó por unos terrenos al norte de la ciudad.

Desde entonces se han anunciado multitud de proyectos de rehabilitación y de ubicación de diferentes dotaciones en el mismo. A pesar de algunas actuaciones de urgencia que ha habido que acometer en diferentes partes del mismo, la realidad es que su estado actual sigue siendo preocupante y con peligro de mayor deterioro.

Ya en 2009, con Alejandro Soler en la Alcaldía, se anunció una subvención de casi 3.000.000 de euros del Ministerio de Industria para que allí se ubicara el Centro de Gestión del Conocimiento, una actividad puntera en nuevas tecnologías, a la que no se supo sacar punta y que hubo que devolver por no gestionar el proyecto.

En 2011, con la llegada del PP, se anunció que el Ayuntamiento y la Conselleria procederían a una rehabilitación integral del histórico edificio. Excepto algún pequeño parche y muchos anuncios, el tema siguió pendiente.

En todo este tiempo las Clarisas han servido para anunciar inversiones que allí podrían ir. Desde sede para la UMH d’Elx; traslado del MAHE (en marzo de 2019, poco antes de las municipales, el alcalde Carlos González prometía que allí iría el nuevo MAHE, donde se ubicaría la Dama en su súper prometido regreso); ampliación del MACE; Museu de la Festa; del Agua; de casi todo se ha prometido sin haberse confirmado nada.

Y, mientras tanto, el edificio ha continuado con su degradación siendo, por otra parte, un gran desconocido para la ciudadanía ilicitana. Ahora, con la propuesta de permitir que una empresa privada habilite allí un hotel, a través de una concesión por 50 años y el anuncio de determinadas inversiones y disponibilidad de usos en el mismo, se argumenta, entre otras cuestiones, que es la única forma de salvar el edificio y darle una utilidad.

Este planteamiento, que pretende justificar el proyecto, encierra cuestiones muy delicadas: ¿Cómo es posible que un Ayuntamiento, como el de Elx, haya sido incapaz, en 14 años, de buscar una solución al edificio que hubiera supuesto, por una parte, su rehabilitación integral que lo salvaguardara de su deterioro y, por otra, hubiera permitido disponer de un edificio histórico, en pleno centro de la ciudad, para destinarlo a actividades de interés público de tipo cultural, universitario, social, etc., máxime con la falta de instalaciones de este tipo que se tienen?. Es cierto que, para ello, el Ayuntamiento debería haber implicado a otros organismos, especialmente Conselleria o Ministerio, en la búsqueda de subvenciones y ayudas que, en muchos otros casos, otras ciudades sí han conseguido. Tal vez la situación denote cierta dejación en moverse para conseguir tales logros. Y, ahora, la solución no puede ser que, para resolver lo que el Ayuntamiento no ha sabido conseguir, se privaticen las Clarisas, durante 50 años y así problema resuelto.

Porque eso es crear un precedente peligroso. Si el Ayuntamiento de turno no puede o no quiere rehabilitar algo, siempre podrá entregarlo en concesión y por un montón de años al sector privado para que actúe y haga negocio allí. Es algo poco aceptable. La responsabilidad municipal, e incluso autonómica, en el patrimonio histórico no puede privatizarse a pesar de que sea lo más cómodo para el que gobierna. Y menos en un Ayuntamiento con la actual composición. De él se esperan otras cosas, no estas.