Antivacunas crean una plataforma en Elche contra la exigencia del certificado covid y la inoculación de niños

Los organizadores de la concentración el próximo sábado en el centro de Elche contra el certificado covid y la vacunación de niños crean la plataforma "de padres por la libertad" para denunciar lo que consideran un recorte de derechos y libertades hacia quiénes han decidido no recibir la vacuna contra el virus.

Señalan en un comunicado que están sufriendo capítulos de discriminación con la exigencia del certificado covid al haber elegido no recibir la vacuna, que tildan de "experimentación médica, sin garantías ni responsables que se hagan cargo de los posibles efectos adversos que puedan acarrear estas vacunas experimentales a medio y largo plazo".

Este colectivo lo integran padres y algunos profesores y van en contra de la inoculación en niños y jóvenes porque entienden que no son grupos de riesgo y que, por tanto, no tienen justificada la aplicación de la dosis. Los antivacunas insisten en que la Agencia de Medicamentos de EEUU (FDA) ha descrito numerosas reacciones adversas tras la administración de la vacuna y que hoy por hoy siguen siendo experimentales.

No le ven sentido al pasaporte COVID porque "discrimina entre personas vacunadas y no vacunadas". Se acogen, por tanto, a que existen acuerdos y tratados internacionales a poder decidir los tratamientos a los que se quieren someter, para justificar que están en su derecho de no recibir las pautas y no, por ello, sentirse discriminados, alegan.