El Ayuntamiento prometió en la permuta a las monjas que el convento tendría «uso cultural»

El Ayuntamiento de Elche acordó con las monjas Clarisas en 2004 que el convento de la Merced tendría un uso cultural público cuando las religiosas se marcharan al nuevo monasterio que intercambiaron. Fue el compromiso que adquirió entonces el alcalde socialista, Diego Maciá, con las hermanas durante la firma de la permuta ante la presencia del vicario episcopal. Entonces se apuntó a la posibilidad de que el histórico edificio del Paseo de Eres de Santa Llucia se convirtiera en una sala de exposiciones o en la ampliación del Museo de la Festa abierto a todos los ciudadano, pero en ningún caso se planteó convertirlo en un negocio en forma de hotel como ahora el Ayuntamiento está dispuesto a hacer a través de una concesión pública a una empresa.

Ese acuerdo al que el equipo de gobierno llegó con las monjas hace ahora 17 años todavía sigue muy presente en la orden religiosa de clausura. De hecho, la congregación dice que «respeta, pero no comparte» que el valioso edificio que dejaron en 2007 en manos del Ayuntamiento se transforme en un alojamiento.

La madre superiora de las Clarisas aseguró a este diario que no están en disposición de oponerse a una rehabilitación del valioso inmueble y en su transformación en hotel porque son conscientes de que ya no es suyo aunque confiesa que sigue teniendo un importante valor sentimental para muchas de ellas que iniciaron allí su recorrido religioso. Y no olvida la hermana que se les hizo saber que aquellos muros, entre los que ellas habían dedicado sus días a la oración, «iban a ser para la ciudad».

Ahora ante la posibilidad de que su destino sea completamente distinto al que acordaron en su día si la propuesta de hotel acabara siendo una realidad a las monjas no les queda otra que resignarse y esperar acontecimientos.

El traslado

«Nos encajaba más que fuera un museo en un lugar donde ha habido una vida entregada», reconoce la madre superiora, quien recuerda «el dolor» con el que dejaron el que fue su lugar de residencia y culto y donde «nos sentíamos en el corazón de Elche». Sin embargo, fue el deterioro inasumible que ya empezaba a pasar factura a La Merced lo que motivó que las religiosas accedieran a trasladarse y a intercambiar el convento al Ayuntamiento por uno nuevo junto al puente del Bimil·lenari.

«En todo momento fuimos conscientes de que perdíamos un valor mucho mayor, pero no podíamos mantener un edificio patrimonial de esas características», recuerda la abadesa. Así, ante el mal estado que ya empezaba a presentar un inmueble que ocupó la orden desde 1854, y ante los permisos que tenían que pedir a Patrimonio antes de hacer reparaciones, decidieron desprenderse de su convento.

El ruido que llegaba a los muros del inmueble religioso al encontrarse en pleno centro de la ciudad fue otro de los condicionantes que motivaron a las Clarisas a trasladarse al lugar donde ahora les acompaña el silencio.

Tras el traslado, las religiosas apenas han regresado a La Merced para la venta de sus tradicionales dulces en Navidad, un convento que el Ayuntamiento reabrió parcialmente en enero de 2015, con el PP en el gobierno municipal, como el Centro Cultural de las Clarisas que ahora conocemos, donde una de sus capillas es una sala de exposiciones y de conferencias.

Un curioso convenio en 2004 para evitar «actividades escandalosas»

El convenio que suscribió el Ayuntamiento en diciembre de 2014 con la abadesa de la comunidad religiosa de las Clarisas ponía condicionantes al uso que se le daría al convento de La Merced cuando las monjas se trasladaran y quedara en manos municipales. «Las partes contravienen expresamente que el uso que el Ayuntamiento va a hacer del mismo, así como las actividades a desarrollar en él en el futuro, y en cualquier circunstancia, no supondrán en modo alguno motivo de escándalo o infracción de los principios rectores, desde el punto de vista de la Iglesia Católica», rezaba el acuerdo firmado, cuyas líneas maestras fueron publicadas por este diario.