En directo, pleno de los Presupuestos de Elche: el bipartito plantea aceptar las enmiendas de PP y Cs en el remanente

El pleno de los Presupuestos para el año 2022 de Elche ha arrancado con la desestimación del bipartito de las alegaciones presentadas por el Partido Popular. Así lo ha manifestado la edil de Gestión Tributaria, Patricia Maciá, en el inicio de la sesión plenaria. “Desestimamos las alegaciones del PP porque vulneran el principio de beneficios fiscales y las alegaciones que han presentado no figuran en la norma. Por eso desestimamos sus reclamaciones en cuanto al IBI, la ORA o el impuesto de vehículos”.

9.10 horas. Esther Díez (Compromís): "Más allá de las alegaciones técnicas, volvamos a la cuestión política. Estamos eximiendo del pago a los sectores más afectados por la crisis y se congelan los impuestos para el conjunto de la ciudadanía. Les pedimos que sean honestos porque lo que plantean es rebajar los ingresos del Ayuntamiento y disminuir los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. Así que les pedimos que sean honestos".

9.15 horas. Pablo Ruz (PP): “El acto del Día de la Constitución fue una imprudencia, con más de de cien personas en el Salón de Plenos. Uno es dueño de lo que piensa y esclavo de sus palabras. El 19 de abril Patricia Maciá dijo que el remanente de tesorería de 2020 era de más de 12 millones. Nuestras alegaciones son muy sencillas, en torno al IBI, el impuesto de vehículos y los estacionamientos. Entendemos que con un remanente de tesorería hay margen para bajar impuestos y que la presión fiscal en el municipio sea más leves. Venimos de un año trágico para los servicios. En los vehículos de tracción mecánica pedimos algo lógico. Que los titulares afectados por su volumen de negocio en un 50% sean beneficiados en el impuesto. Es una cuestión de voluntad política. Si hubieran entendido que nuestras propuestas son sensatas, las habrían aceptado. Ahora tendrán que explicar por qué las han denegado”.

9.21 horas. Carlos González (PSOE): “Rechazamos las declaraciones de Ruz por imprudencia en el acto del Día de la Constitución porque se cumplía con todas las exigencias y recomendaciones sanitarias, tanto de aforo como de normas. Así que rechazamos su acusación de imprudencia”.

9.23 horas. Patricia Maciá (PSOE): “Usted (Ruz) aparenta saber de temas fiscales pero cuando uno no estudia, suspende. Yo me pregunto dónde estaba en los plenos en los que hemos aprobado modificaciones presupuestarias en base al remanente. ¿Dónde está en los plenos? ¿No atiende? Es lo que pasa por estar en Madrid y no en Elche. Si vuelve al Gobierno, va a hacer cosas ilegales y va a tener problemas con los técnicos. Las leyes tributarias no dan margen a la imaginación. Este equipo de gobierno ha puesto en marcha tres programas Paréntesis por más de siete millones, con una media de 1.200 euros de ayuda. Su política fiscal es agresiva. Las alegaciones que traen están fuera de la ley. El Ayuntamiento tendría serías dificultades para pagar nóminas, contratos y servicios. Llevarían al Ayuntamiento a retroceder décadas y recortar servicios. Paralizarían la ciudad”.

9.25 horas. Esther Díez (Compromís): “Recortar 20 euros en tasas no beneficia a las familias pero sí les perjudica recortarles los servicios. No vamos a debatir de forma honesta si no dicen de dónde quitarían el dinero de las partidas municipales. Cuando lo quieran abordar de forma rigurosa, les esperamos”.

9.28 horas. Pablo Ruz (PP): “Usted (Maciá) me ataca diciendo que no estoy en Elche. Usted está en contra de su alcalde en unas primarias internas. Podemos recortar los 815.000 euros de la reforma del Paseo de Germanías, los 500.000 euros de espacios peatonales, los 500.000 euros para los carriles bici, los 200.000 para reformas de oficinas de turismo, los 50.000 euros de protocolo de Alcaldía… Hay más de 4 millones de gastos superfluos. Este es el socialismo 2.0 y ustedes están en la última fase de su proyecto político para Elche. Están en un lío interno y solo quieren salvarse de la criba política que se avecina en su formación”.

9.34 horas. Patricia Maciá (PSOE): “Carlos Mazón, en la Diputación, tiene más de un millón de euros para comunicación y 80.000 euros en protocolo. Ese es el PP 2.0. Desestimamos sus alegaciones porque van en contra de la ley”.

9.38 horas. Carlos González (PSOE): “ El acto del Día de la Constitución se celebró bajo una situación de normalidad. Los actos navideños se han suspendido después tras la evolución de los últimos diez días”.

9.46 horas. Pablo Ruz (PP): “El grupo socialista ha presentado nueve enmiendas al presupuesto de la Diputación y han sido aprobadas. Le veo muy nervioso señor González. No tengo que soportar que me llame la atención como a un parvulario, relájese. Usted es un autoritario. Hemos presentado las enmiendas con 48 horas de antelación, como marca la ley. Si no las aprueban, van a quedar retratados. Les gusta la literatura y los enredos semánticos para desviar la atención. Presentamos 73 enmiendas por un valor de 4 millones. Están justificadas y cada alta va acompañada de una baja. Los socialistas quieren convertir Las Clarisas en un hotel y nosotros creemos que tiene que ser un edificio público al servicio del pueblo de Elche. Han consignado más de un millón para que vuelva la Dama, cuando todos sabemos que no va a suceder. Reconsideren las cantidades de los carriles bici, de la reforma del Paseo de Germanías, con la retirada de la cruz de la concordia, o los 100.000 euros para corredores verdes”.

9.55 horas. Esther Díez (Compromís): ”Ruz se va a llevar una sorpresa. Muchos ilicitanos están pasando por una situación muy dura. Lo que necesitan de nosotros es diálogo y cooperación en cuestiones tan importantes como la aprobación del Presupuesto. Hay que dejar de lado el partidismo. Entendemos que algunas de sus propuestas son enriquecedoras. Hemos decidido aceptar el 80% de sus alegaciones. Vamos a a facilitar que haya un acuerdo para que el Presupuesto salga adelante con el máximo consenso”.

9.59 horas. Patricia Maciá (PSOE): “Ontiveros nos ha presentado ocho propuestas, Vox no concretó sus propuestas, Crisol nos dijo cuáles eran sus prioridades y el PP puso su línea roja en la bajada de impuestos. ¿Por qué no presentaron sus propuestas antes para que las estudiáramos a nivel técnico y político? Vamos a hacer política útil. Queremos un compromiso con ustedes. Si aceptamos las enmiendas, la puesta en funcionamiento del Presupuesto se retrasaría dos meses. Queremos que siga su curso. Pero nos comprometemos a incorporar en el Presupuesto la mayoría de sus propuestas. Vamos a comprometernos a incorporar 62 de las 73 propuestas que han presentado, por valor de más de un millón y medio”.

10.08 horas. Pablo Ruz (PP): “Ustedes votan en contra de unas enmiendas y luego se comprometen a aceptarlas. Qué hábiles son. Para hábiles nosotros. No vamos a caer en su trampa dialéctica. Nosotros les tendemos más la mano para su rabia. Les proponemos dejar el pleno y la disponibilidad absoluta de nuestros nueve concejales para celebrar otro pleno en el que se aprueben los Presupuestos. Les garantizamos nuestra abstención. La pelota está en su tejado. Ustedes pretenden salvar los muebles políticos. Lo que hacen demuestra que estamos haciendo las cosas bien y que nuestras propuestas son sensatas. No compartimos muchas cosas de los Presupuestos. Por ejemplo, van a rehabilitar Las Clarisas y el hermano de una concejala está en el equipo técnico de esa rehabilitación”.

10.12 horas. Juan Antonio Alberdi (Vox): “No hemos presentado enmiendas porque estimamos que nos iba a pasar lo mismo que al PP. Ya presentaremos las alegaciones cuando corresponda. A partir del año que viene, tenderemos que empezar de nuevo con el Presupuesto”.

10.15 horas. Esther Díez (Compromís): “Somos el primer Ayuntamiento grande de la provincia que va a aprobar su Presupuesto y uno de los primeros de la Comunidad Valenciana. No sé si Vox tiene algún interés en que no entre en vigor el Presupuesto a principios de 2022. Sería una pena que teniendo muchas cosas en común con el PP, esto no salga adelante con las consecuencias negativa que eso tiene para la gestión municipal. Si estamos de acuerdo en el 80%, por qué vamos a dejar escapar la oportunidad. Se pueden llevar un documento formal de este pleno, nos podemos centrar en lo que suma o en lo que resta. Visto que ustedes podrían abstenerse, ¿vamos a tener un problema por una cuestión técnica? Les podemos dejar por escrito que sus partidas se van a aprobar por el remanente de tesorería. Ganarían las ciudadanas y ciudadanos del municipio”.

10.19 horas. Patricia Maciá (PSOE): “Usted (Ruz) quiere embarrar porque le ha pillado por sorpresa que aceptemos sus propuestas y les apoyemos con más de 1,5 millones para convenios sociales y actividades culturales. Están perdiendo una oportunidad de oro. Nuestro compromiso es real delante de las cámaras. El mensaje que lanzan a la ciudadanía es que no quieren aprobar nada. Ustedes se mueven bien en el barro, no saben llegar a acuerdos. Están quedando muy mal”.

10.22 horas. Pablo Ruz (PP): “Su actitud roza el esperpento. Piensan que el pleno es un paripé y un circo y nosotros no vamos a ser cómplices de su degradación. Nos quieren pasar una patata caliente retorciendo el lenguaje. El acto jurídico que vale es el voto. Lo demás es literatura y paripé. Si quieren aprobar el 80% de nuestras enmiendas, voten que sí”.

10.28 horas. Eva Crisol (Ciudadanos): “Esperamos que aprueben nuestras enmiendas porque sería una gran noticia para los ilicitanos. Dan solución a determinados problemas que entendemos que son de importancia. Alcanzan casi los 2,5 millones. La pandemia nos ha llevado a una crisis sanitaria, social y económica que intentamos afrontar. Algunas de las partidas que incluimos en el Presupuesto intentan dar solución a esa problemática”.

10.37 horas. Aurora Rodil (Vox): “Los Presupuestos son muy malos. Ha habido tiempo para hablar de ellos, hoy es el momento de votar. Lo que se vote aquí es lo que vale. No queremos componendas ni promesas. PP y Cs no deben caer en las trampas de este gobierno, que es lo más mentiroso que hay sobre la Tierra”.

10.39 horas. Esther Díez (Compromís): “Nuestra voluntad es aprobar buena parte de las propuestas presentadas por Cs, que son enriquecedoras. Lo importante es que las partidas que proponen incrementar, se incrementen. Podemos encontrar la manera en este pleno y lo voy a intentar hasta el último minuto”.

10.44 horas. Patricia Maciá (PSOE): “No voy a caer al nivel de Rodil de insultar, con esa falta de respeto a las personas que no piensan como ellos. Aceptamos siete de las 31 propuestas de Cs con cargo al remanente”.

10.47 horas. Eva Crisol (Ciudadanos): “¿Cómo se formaliza el compromiso si van a votar en contra de las propuestas? Cada vez que planteo una moción, la guardan en un cajón. Hagan un planteamiento diferente, absténganse. Suspendan este pleno y yo les daré mi apoyo. Pero con este planteamiento, no puedo”.

10.49 horas. Aurora Rodil (Vox): “Estamos en un callejón sin salida. Yo también sonrío cuando Esther Díez me dice que soy indecente o que mi compañero es un traficante de armas. Vale, ustedes no son mentirosos, pero dicen mentiras. Marga Antón nos ha mentido a todos. ¿Van a firmar un papel con su compromiso?”.

10.54 horas. Juan de Dios Navarro (PP): “Comprendo que la señora Díez no sepa qué paso ayer en el pleno de la Diputación. Donde gobierna el PP hay consenso y diálogo, las propuestas constructivas se aprueban. Los gobiernos de PSOE y Compromís pasan el rodillo y votan en contra de todas las enmiendas de PP y Cs, como ha pasado en las Cortes Valencianas. Están haciendo un brindis al sol, diciendo que hay que tener fe en que se aprueben las enmiendas en el remanente. Si el señor Fullana llega a acuerdos con el PP, entendemos que la señora Díez también podría”.

10.58 horas. Patricia Maciá (PSOE): "Crisol usa el mismo argumento que el PP. No se acepta nuestra voluntad de consenso, ese era el espíritu de Cs. El proceso de absorción va muy rápido. Propongo llegar a un acuerdo por escrito”.

11 horas. Eva Crisol (Ciudadanos): “Me sorprende la contestación de Maciá porque ella no está para hablar mucho de cosas de partido. El espíritu de Cs sigue estando ahí. Si votan en contra de las enmiendas es porque están en contra de ellas”.

11.07 horas. Carlos González (PSOE): “A la vista de que habría que reiniciar todo el proceso del Presupuesto, estamos proponiendo un acuerdo político que incluya las modificaciones planteadas por PP y Cs con los remanentes del mes de marzo de 2022. Ante la imposibilidad de aceptar las enmiendas sin retrasar el Presupuesto, nos comprometemos a redactar un documento por escrito que incluya una por una las enmiendas aceptadas”.