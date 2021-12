«El género negro está explotado pero sigue siendo interesante para el lector»

Este viernes presenta su libro Esmeralda sin brillo. ¿Qué encontrará el lector en su obra?

El libro está basado en un hecho real, que pasó a finales de los años sesenta en València. Cuento la historia de la vedette Gracia Imperio, a quien encontraron muerta cuando se encontraba en pleno apogeo. Comienzo en el Madrid de los años cincuenta, hasta llegar a la época del suceso. Aprovecho para hablar de la revista musical española, las lentejuelas, el brillo... En el escenario había mucho brillo y mucha pluma, pero detrás de todas estas artistas existía una parte oscura. Me ha salido un libro policiaco sobre un caso que quedó sin resolver.

¿Cómo ha sido el trabajo de documentación que ha hecho?

Mi padre siempre ha sido un amante de la revista. Tenía muchas fotos del Capitolio, el Alcázar, el Gran Teatro, el Victoria... Repasando los programas que conservaba, encontré la historia de esta vedette, me llamó la atención y me puse a investigar. Gracias a internet todo ha sido un poco más fácil. He pasado más de dos años trabajando en esta novela. La tenía escrita y la he tenido que volver a escribir porque me había quedado muy del siglo XXI, cuando lo que estoy contado había sucedido en el siglo XX.

¿Qué aspectos le llamaron la atención en su investigación?

Me di cuenta del machismo descarado que existía en esa época. Los cómicos del momento hacían monólogos en los que describían a las vedettes como si fueran prostitutas. Sobre el caso concreto de Gracia Imperio, encontré un artículo del periódico El Caso en el que se hablaba de cuatro posibles hipótesis de su muerte, entre las que se incluían el suicidio o un accidente doméstico. Hay que recordar que apareció muerta en la bañera junto a su amante, un hombre que pertenecía a una familia adinerada.

Este libro que ahora presenta es su tercera publicación...

Sí, los anteriores fueron Plumas en la almohada y Cada tarde a las cinco. En ellos mezclo el género negro con el terror. Es cierto que el género negro está muy explotado pero sigue siendo interesante para el lector. A mí me gustan las historias de la alta sociedad, en las que todo se encubre con dinero. Me inspiro en melodramas de época, algunas películas de Sara Montiel, Gilda... Creo que mi novela va a gustar, aunque esté feo que lo diga yo. Al final, será el lector el que tendrá la última palabra.

Al margen de la publicación de estos libros, usted también es un gran amante de la revista...

Es un género que está olvidado, cuando fue la gran distracción de la sociedad española en la época de la posguerra. Se llenaban teatros. El libro de Juan Ródenas La revista musical y las variedades en Elche (1950-1975), que publicó la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH, cuenta con el material gráfico que aportó mi padre, José Guilló. Es algo que he mamado desde pequeño. Mis padres me llevaban al teatro, me sentaba en una silla y disfrutaba con las variedades y las plumas. Sin embargo, odiaba el fútbol.

¿Cuáles son los proyectos de futuro en los que trabaja ahora?

Tengo un proyecto en marcha sobre el cine en la Transición y las actrices del destape. Estas películas también están ahora relegadas al cajón del olvido. Algunas cintas pasaron sin pena ni gloria, cuando mostraban una gran valentía. Quiero escribir otra novela sobre estos filmes que formaban grandes colas en los cines para entrar, las películas clasificadas «S». Estoy en el proceso de documentación sobre este tema y veo que los guiones siempre exigían el desnudo de las actrices.