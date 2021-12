El jefe de la Policía Local de Elche pide un cambio de sistema policial porque dice que complica la coordinación entre cuerpos

El jefe de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, reclama un cambio del sistema policial y que se mire al presente y no al futuro para mejorar la atención al ciudadano. Así lo explicaba esta semana en un foro de convivencia y seguridad con policías locales de todo el país, organizado en València, donde nada más empezar su intervención, cerrando la primera jornada, ya dijo que le tocaría ser a él "la voz discordante de la mesa" tras recriminar que 23 años después de la creación de este foro "estamos exactamente igual y nos volvemos a poner a hablar de futuro". Al encuentro también acudió el edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad.

Zaragoza señaló que la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad fue útil en su creación, en los primeros años tras la transición, "pero ahora está absolutamente desfasada y arcaica".

Así las cosas, reprobó que han pasado tres décadas desde que entró al cuerpo local cuando ya se hablaba de modificar la ley "y no van a modificar nada porque nadie tiene las santas narices de poner el cascabel al gato, pondrán algún retazo, alguna operación de maquillaje de la ley actual porque hay cuerpos que están defendiendo su posición".

Asimismo, señaló que los políticos son los que tienen que cambiar las cosas para movilizarse por un cambio legislativo. Apuntó que en su momento se optó por el peor de los tres escenarios posibles para crear un modelo policial ya que "la ley crea una descoordinación y establece mecanismos para coordinar lo que no debería haberse descoordinado nunca", mientras que entiende que se podía haber optado por un sistema de distribución de competencias horizontal para que sólo hubiese un único cuerpo o el modelo de competencias vertical para que hubiese diferentes cuerpos pero con competencias específicas, "pero se tomó la peor decisión de todas".

Puso de ejemplo el caso de Elche, que cuenta con cuatro cuerpos de policía (Policía Local, Nacional, Guardia Civil y Policía Autonómica), lo que a su parecer dificulta la coordinación porque, por ejemplo, el alcalde no puede movilizar recursos de la Policía Nacional, y "ni siquiera tenemos la información que nos facilitará tomar decisiones rápidas en base a modelos de inteligencia para resolver problemas".

Tras la alocución del subdelegado del Gobierno de València defendiendo la sintonía entre cuerpos, el jefe de la policía local de Elche indicó que esa no es la realidad de los cuerpos de la policía local en España. "Coordinarse es complicado, depende de afinidades personales entre los jefes de policía. Y luego hay opciones políticas diferentes en un ayuntamiento, en la Generalitat y en el Gobierno de la nación o Subdelegación del gobierno", resaltó el jefe local.

Al hilo, apuntó que el principal problema no se trata del modelo policial, que abogó por cambiarlo, "si no que queremos avanzar hacia un lugar que supone sacrificio o muerte o reducción como cuerpos de la policía, estamos intentando crecer hacia un lado que amenaza su supervivencia y de eso no se habla".

En conclusión, el jefe local quiso lanzar un mensaje para que se potencien los cuerpos de la policía local porque es lo que la ciudadanía espera, según el representante policial. Indicó que la sorpresa que se llevaron al ver la encuesta de percepción ciudadana que lanzaron hace cinco años es que "a los vecinos no les preocupa el crimen organizado ni las grandes bandas terroristas, les preocupan las cacas de los perros, la iluminación del parque, botellón, el trapicheo de drogas a pequeña escala, las pequeñas cosas que nos dan calidad de vida y en eso somos los mejores y estamos focalizando la atención en conseguir una competencia cuando los vecinos nos piden las pequeñas cosas".

Por último, Zaragoza puso en duda la viabilidad de las unidades de policía judicial, "porque sólo una inspección de guardia en la policía local 24 horas, con uno solo agente significa 400.000 euros al año de gasto", una cifra que podría destinarse a adquirir varios nuevos vehículos para el cuerpo local, según Zaragoza.