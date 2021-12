Políticos sin piedad

El alcalde, Carlos González, está más solo que nunca, ya que la mayoría de sus concejales forman parte del bloque de Alejandro Soler en el proceso interno del PSOE, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, es la líder ideológica de la oposición, su compañero de partido Juan Antonio Alberdi quiere cobrar más dinero por la labor que realiza en el Ayuntamiento, algo que el equipo de gobierno ha difundido inmediatamente, el Partido Popular no celebrará el próximo 26 de diciembre una asamblea, sino un acto de coronación de Pablo Ruz... Estas son solo algunas de las acusaciones que se lanzaron el bipartito y la oposición durante las 5.30 horas de pleno que estuvieron debatiendo sobre el Presupuesto del próximo año, una sesión en la que casi se dedicó más tiempo a pasar facturas políticas que a hablar de lo que realmente afecta a los ilicitanos.

Y hay más: el discurso de Ruz es gris y aburrido para alguien que tiene la aspiración de ser algún día alcalde de Elche, Ciudadanos apenas tiene peso político y su absorción por parte del PP va cada vez más rápida y el equipo de gobierno únicamente está pendiente de los titulares y las fotografías del día a día y no hace otra cosa que vender humo, con propuestas como las de los hoteles en la avenida de Novelda o el traslado de las dependencias del Ayuntamiento a San Fermín, mientras que proyectos de interés, como los centros socioculturales de Carrús y Arenales han sido abandonados.

En esta concatenación de ataques no podían faltar los temas de mayor actualidad, como el planteamiento de transformar el antiguo convento de las monjas Clarisas en un hotel privado, algo que al PP le choca enormemente porque, sobre todo en el caso de Compromís, va en contra de sus principios como formación política. Ruz tampoco dejó pasar la oportunidad de volver a sembrar la sospecha sobre el hermano de la edil Patricia Maciá, arquitecto que forma parte del equipo que trabaja en la reforma del inmueble. Rodil quiso volver a meter el dedo en la llega con este asunto al animar al líder popular a seguir profundizando sobre esta cuestión, aunque Ruz no hizo ninguna alusión más al tema.

La portavoz de Vox tardó en tomar la palabra, pero cuando lo hizo fue para ir con todo: «Los Presupuestos son muy malos. No queremos componendas ni promesas. PP y Cs no deben caer en las trampas de este gobierno, que es lo más mentiroso que hay sobre la Tierra». La respuesta de Maciá no tardó en llegar: «No voy a caer al nivel de Rodil de insultar, con esa falta de respeto a los que no piensan como ellos. Si fuera por Vox, seguiríamos en la Edad Media». «Yo sonrío cuando Esther Díez me dice que soy indecente o que mi compañero es un traficante de armas. Vale, no son mentirosos, pero dicen mentiras», zanjó Rodil.