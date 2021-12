La UMH, de Elche, naturalmente

Bautizar es algo más que tatuar una identidad a aquello que se pretende reconocible con la palabra. Asignar un nombre a una persona, a un espacio, a un proyecto, a una institución conlleva, o debiera, un ejercicio previo de reflexión responsable porque ese mismo nombre se integra en los imaginarios personales y colectivos del medio en el que se desenvuelve el/lo bautizado con el ánimo de perdurar.

Una primera segregación académica de la Universidad de Alicante con origen en la Facultad de Medicina alumbró la Universidad Miguel Hernández de Elche, denominada de ese modo en sus estatutos constitutivos de diciembre de 1996. Lo que se gestó en Elche, debía portar el topónimo de nuestra ciudad en todos los órdenes legales y así consta todavía en cualquiera de aquellos registros.

No fue azarosa la elección de Elche como sede embrionaria del nuevo templo del saber. Elche como contrapoder demográfico a la ciudad de Alicante, Elche como núcleo urbano aglutinador de una comarca, la del Bajo Vinalopó, que acoge en la actualidad a unos 300.000 habitantes; Elche como átomo geográfico de una Universidad en la que en la que hoy cursan casi 15.000 jóvenes de docenas de procedencias, nacionales e internacionales, con una paridad simétrica de sexos a los que atiende una plantilla de más de 1.700 trabajadores entre el personal docente, el administrativo y el auxiliar.

Sin embargo, Elche y una Universidad que se ha ido desprendiendo del nombre de la población con los años, con los programas, con los membretes, con los comunicados, no han congeniado lo que se requeriría para que ambos entes se hayan beneficiado en el tiempo de una sinergia enriquecedora.

¿A quién cabría señalar no ya como culpable, sino como promotor de este distanciamiento? Quizá a los dos, quizá a ninguno. Si bien la ciudad, en un ejercicio de generosidad integradora, puso el suelo necesario a disposición de la Universidad para la construcción del primer campus y de los sucesivos, a través de una política de expropiación gestionada municipalmente y cuyo montante más de 40 millones de euros todavía no ha sido restituido por la Generalitat, no se involucró ni administrativa ni emocionalmente con la Universidad, y a esta, con los cursos, con el crecimiento de los grados y la adquisición de musculatura institucional independiente, se fue desprendiendo de una «E» (que nunca figuró en su acrónimo) hasta diluirse por completo el «Elche» originario hasta el punto de que hoy el centro académico es solo conocido como Universidad Miguel Hernández.

Pero tampoco la Universidad –tendente, por la naturaleza de estas instituciones a la autarquía– ha dado muestras de aproximación a la ciudad que la contiene. Casi un cuarto de siglo después y pese a las promesas, la institución académica no ha erigido una subsede institucional en la ciudad de Elche, desinterés integrador que evidencia el escaso compromiso con lo ilicitano de la institución.

Elche, su ciudadanía, reivindica, con razón, que el nombre de su ciudad vuelva a formar parte no solo ya del nombre de la Miguel Hernández, sino de su ADN, para que ambos puedan presumir una de la otra y viceversa. No ha habido una modificación estatutaria del ente académico para desprenderse el nombre original de Elche, pero los usos y costumbres del día a día universitario lo han ido arrumbando hasta dejarlo solo en un hito nominativo embrionario. Y ahora que el consistorio reclama formalmente la restitución del nombre de la ciudad en el de la Universidad, las autoridades de la Miguel Hernández, de la boca de su rector, manifiestan su rechazo a la propuesta aduciendo razones más formales que consustanciales.

Resultaría necesario promover un proceso de reenamoramiento mutuo, un acercamiento de los dos órganos rectores para refundar una entente que nunca debió diluirse por la desidia de unos y otros. Las universidades que vinculan su nombre al de una ciudad ven prestigiadas, si cabe, su reputación porque se las puede asociar más fácilmente a una geografía. Del mismo modo, las ciudades que prestan su nombre a una universidad ven reforzado su prestigio cultural y su penetración turística por esa imagen de respaldo que concede la enseñanza de arte mayor.

Elche pide a su Universidad proximidad, restaurar aquel sentido de pertenencia gentilicia primordial y abrir esa sede que nunca llegó en algún edificio de su centro histórico. Se antoja necesario dejar de lado los egos institucionales e inaugurar un diálogo más allá de lo protocolario con miras de devolver mucho más que una «E» a todo un referente universitario como la Miguel Hernández. De Elche, por favor.