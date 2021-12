AETE apoya el proyecto de hotel para Las Clarisas

La Asociación de Empresas Turísticas de Elche, (AETE) ve con buenos ojos el proyecto de hotel para el convento de La Merced. Desde la entidad responden en un comunicado que si este proyecto de rehabilitación del enclave donde han estado las Clarisas se convierte en servicio de hospedaje "es una buena opción porque puede incrementar la oferta del centro de Elche con una oferta diferenciada", resaltan.

Así las cosas, entienden que la presencia de inversores privados para montar un hotel posibilitarían que se recupere "un edificio emblemático para generar empleo y valor para la ciudad".

Este apoyo por parte del círculo empresarial al modelo de hotel no está compartido por las hermanas que ocuparon el inmueble. Como ya indicó este diario esta misma semana, las religiosas "respetan pero no comparten" que La Merced se transforme en hotel y dicen que les encaja más un museo. Además, la madre superiora señalaba que dejaron "con dolor" lo que entienden que es un valioso edificio que ya estaba deteriorado y no podían mantener.