Elche Acoge reivindica el Día de las Personas Migrantes con su campaña “Rompe El Trecho”

A través de la campaña “Rompe el Trecho” que organiza Red Acoge, las entidades que forman parte de la Red y Andalucía Acoge, entre ellas Elche Acoge, se exige un cambio para que el Reglamento de Extranjería respete los derechos humanos, ya que la actual legislación condiciona el pleno ejercicio de la ciudadanía al cumplimiento de unos criterios que no responden a la realidad social y económica que tenemos, dejando en situación de exclusión a un alto porcentaje de la población migrante.

Una de las partes esenciales de la campaña es la recogida de firmas que se está realizando con el fin de elevar esta causa a las competencias de gobierno correspondientes para conseguir esa modificación del Reglamento y avanzar hacia una sociedad en igualdad de derechos.

La modificación que se plantea a través de esta iniciativa incide en diez grandes áreas entre las que encontramos igualdad de derechos, derecho al trabajo y a la seguridad social, derecho a la reagrupación familiar, derecho a la asistencia sanitaria, derecho a la vivienda, a los servicios y prestaciones sociales, derecho a la libertad de circulación, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la participación pública y derecho a la documentación.

La normativa actual es incapaz de dar respuesta a más de medio millón de personas que se encuentran en situación irregular y que no pueden cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento para el acceso a estos permisos. Por ejemplo, y tal y como se indica en el manifiesto de la campaña, “miles de personas de personas no pueden ejercer su derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud o a la libre circulación por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo, como tener más de tres años de residencia en el país o no contar con un contrato de trabajo de más de un año de duración”.

Por ello, modificar el Reglamento de Extranjería supone adecuar los requisitos de acceso a las autorizaciones de residencia y trabajo con el objetivo, en primer lugar, de conseguir unas condiciones dignas de trabajo y residencia, en segundo, de plantear una legislación que refleja la realidad social actual y, finalmente, garantizar que toda la población migrante que tenemos en España pueda contribuir a esta sociedad en igualdad de condiciones.

Ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos, sociales o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a dicha sociedad. Por ello, y con motivo del Día Internacional de la Persona Migrante, desde Fundación Elche Acoge piden que se firme el manifiesto de campaña para poder hacer real la modificación del Reglamento de Extranjería y construir, de esta forma, una sociedad plural en igualdad de derechos.