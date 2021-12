Facultativos de Primaria se declaran al límite en Elche: limpian sus consultas y multiplican las atenciones

El Sindicato Médicos ha denunciado hoy la situación "límite" en la que se encuentran los facultativos de Primaria de los centros de salud adscritos al departamento del Hospital General de Elche. Limpian sus dependencias cuando realizan las urgencias, porque tras el cambio de adjudicataria el servicio es mucho más deficitario y no tienen un profesional que, en tiempo real, realice ya esta labor. Al mismo tiempo, están asumiendo hasta un 60% más de pacientes en sus consultas porque les desvían las urgencias que entran por la puerta del centro de salud, aunque tengan un PAS para centralizarlas (el de Altabix), pero ahora también se atienden en cualquiera de ellos.

La situación, lejos de mejorar, va a peor día a día por el aumento de la incidencia de casos covid y las gripes, la necesidad de saber qué tienen los pacientes habituales que han pedido cita y atender al resto de la población que entra por urgencia. Todo ello supone pasar de 30 consultas a 50 muchas jornadas y eso supone una pérdida de calidad de su trabajo, admiten. Además, el resultado son jornadas que se alargan hasta las 16 y 16.30 horas desde primera hora de la mañana y médicos cada vez más quemados, al tiempo que aumentan las bajas. Todo ello a las puertas de una Navidad donde también habrá vacaciones y días festivos que generarán un cuello de botella aún mayor en las urgencias. Por si fuera poco, esta situación de tensión de puertas adentro de las consultas, se está viviendo también de puertas afuera, con algunos usuarios hartos que han terminado por verbalizar, amenazar e insultar a los profesionales porque el sistema se está colapsando y no encuentran más culpables contra los cuales dirigir su ira. Ya son muchas las voces de médicos que reclaman presencial de seguridad en los centros de salud de Elche. Agentes de la Policía han tenido que acudir a algunas consultas para proteger a algún profesional que se sentía amenazado las últimas semanas.

María José Ramos, responsable del Sindicato Médico en Elche, muestra su preocupación por cómo se está deteriorando la calidad de la sanidad por todo ello. "Hasta hace unos días, en el PAS de Altabix no se cumplía el protocolo de limpieza cada 12 horas, protocolo que marca la propia Conselleria, lo que obligaba a los propios médicos a asumir el higienizar las consultas cuando, por ejemplo, habían tenido un positivo de covid. El problema ha sido el cambio de contrata. Antes había una persona permanentemente a nuestra disposición para esta tarea o bien para algo tan habitual como es recoger el vómito de un niño, ahora ya no. Después de nuestras quejas, hemos conseguido que se cumpla el protocolo y que al menos una vez cada 12 horas se limpie, pero eso no es suficiente". El problema de insuficiente limpieza, a juicio de los facultativos, también se está produciendo por el mismo motivo en los aseos o algo tan sencillo como cambiar las bolsas de basura de las consultados donde se está tirando material quizá contaminado por covid pero que ahora solo se sustituye cada 12 horas, como marca el protocolo. La profesional explica que algunos domingos han atendido en el PAS hasta a 300 pacientes por tres médicos y un residente en el punto de urgencias, a lo que se suma las consultas domiciliarias que pueden ser fácilmente otras 30". En un mismo festivo se pueden atender otros 300 servicios de enfermería.

Según Ramos, "no nos parece razonable que si yo estoy atendiendo un positivo en la consulta, el siguiente paciente se siente en la misma silla si no se ha limpiado antes y esto es lo que tienen que hacer ahora los médicos en urgencias". La situación va empeorando porque ahora desde la Dirección de Primaria se ha dado orden que todos los centros de salud atiendan las urgencias; es decir, que no se centralicen en el PAS de Altabix. Esto provoca que todos los médicos tengan que atenderlas junto a su carga diario de agendas, pero es que en Altabix esta decisión supone que una urgencia pueda entrar por la puerta de delante, es decir, por el centro de salud y ser atendida por un facultativo que esté pasando consulta; o por el PAS y que lo atienda otro. En Santa Pola, hace algunos días, los médicos se quejaban precisamente de esto, de tener que atender urgencias cuando hay un servicio específico. "Hay una orden de que las urgencias se atienden en los centros de salud y los médicos están al límite", insiste la responsable del Sindicato Médico en Elche. Ramos insiste que la Atención Primaria no consiste en el servicio que se está ofreciendo, con un exceso de pacientes y que "todo lo que te llega lo tienes que ver".