El juzgado cita al Ayuntamiento a declarar por ordenar trabajar a funcionarios el 1 de mayo

El juzgado de o Contencioso ha citado a dos concejales del Ayuntamiento de Elche a declarar como testigo por haber ordenado que funcionarios municipales trabajaran el pasado 1 de mayo, festividad del Día del Trabajador, lo que fue denunciado por el Sindicato Independiente ante los tribunales. En concreto, tendrán que personarse el edil de Recursos Humanos, Ramón Abad y el de Deportes, Vicente Alberola.

La agrupación sindical sostiene que el concejal de RRHH, Ramón Abad, incumple el Catálogo de Servicios Extraordinarios del Ayuntamiento de Elche. El Catálogo de Servicios Extraordinarios, aprobado por la Junta de Gobierno Local en junio del 2005, es el documento marco por el que se rigen los servicios extraordinarios del Ayuntamiento, y en relación con los días festivos dice explícitamente, "Tendrán la consideración de Festivos anuales los 14 días festivos según calendario laboral, a los que se excluirán seis: 1 de mayo , 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero y el 15 de agosto que no serán trabajables".

Y añade a continuación: "Festivos especiales: 1 de enero y 15 de agosto, por su especial trascendencia disponen de un tratamiento específico".

Según el sindicato, el pasado 1 de mayo las concejalías de RRHH y de Deportes ordenaron a los empleados municipales que acudieran a sus puestos de trabajo como cualquier otro día, y prestaran servicio como un sábado ordinario, en contra de lo firmado por la Junta de Gobierno Local que determina "no trabajable" con indiferencia del día de la semana en el que recaiga la fiesta, entre ellos el 1 de mayo".

Añade el colectivo que "en ningún momento hemos cuestionado si las instalaciones deportivas deben abrir sus puertas o no, eso no está en discusión, lo que exigimos es que se cumplan los acuerdo firmados y no se violen los derechos laborales de los empleados públicos del Ayuntamiento de Elche".

El Sindicato Independiente ha denunciado los hechos en el juzgado de primera instancia de Elche y la vista se celebrará el próximo mes de junio de 2022. En dos ocasiones los representantes del S.I. aseguran haber pedido al concejal de RRHH que se siente a dialogar y busquemos un acuerdo entre los sindicatos y la administración local para cerrar este conflicto generado por la propia administración. "El concejal se ha negado a este diálogo ignorando la solicitud manifestada por el Sindicato Independiente en la Mesa General de Negociación del pasa do viernes 10 de diciembre, argumentando que es un acuerdo viejo y desfasado, excusas infantiles e inconsistentes ya que está en plena vigencia y más antigua es la Constitución y la defendemos todos como marco básico de convivencia", señalan en un comunicado.