Alejandro Soler refuerza su poder en el aniversario del PSOE en Elche

La ejecutiva del PSOE de Elche retoma tras año y medio sus asambleas presenciales en plena celebración por el 130 aniversario de la fundación del partido en la ciudad. El encuentro este sábado validó un férreo apoyo al trabajo de Alejandro Soler como secretario local y a su equipo, más ahora que el ilicitano está en plena campaña como candidato a la secretaría a nivel provincial y en la pugna con el alcalde de Alcoy, Toni Francés, como candidato también.

Desde la propia organización de la ejecutiva quisieron dejar claro que este acto no era para hacer campaña en apoyo a Alejandro Soler a nivel provincial, aunque es cierto que hubo militantes que aprovecharon el encuentro para mostrar su aval al ilicitano, darle algún abrazo e incluso hacerse algún selfie con él.

Así las cosas, este sábado fue una jornada de encuentro entre la directiva y una parte de los militantes. No se convocaba desde 2019 una asamblea ordinaria presencial porque la pandemia truncó la reunión, aunque desde la organización de la ejecutiva aseguran que no han parado de trabajar en todo este tiempo empleando la vía virtual cuando no podían celebrarse encuentros.

El acto sirvió para dar cuenta ante los militantes de cuál ha sido la gestión de la agrupación todo este tiempo, y es que anunciaron que en el último año y medio se han producido 224 altas en el partido a nivel local y tan sólo 24 bajas, de las cuáles 16 fueron voluntarias y el resto por defunción. Para ellos se dedicó un minuto de silencio.

Este número supone un alto crecimiento de la militancia, ya que el censo actual está en los 645 militantes. En el acto, al que acudieron también parte de los ediles socialistas y el alcalde, Carlos González, se incidió en que el grueso del trabajo en este tiempo ha estado centrado en preparar la programación por el 130 aniversario de la fundación del partido en la ciudad.

Precisamente esta semana el secretario general, Alejandro Soler, así como más integrantes de la ejecutiva, inauguraron la nueva placa del Molí Real para rememorar la visita a la ciudad y hace más de un siglo del fundador del partido, Pablo Iglesias. Así las cosas, la agrupación también ha presentado estos días una exposición retrospectiva que recoge todas las etapas del PSOE en Elche hasta la actual legislatura.

Por otro lado, se explicó a los asistentes que se aplaza a principios de 2022,y si la situación epidemiológica lo permite, la celebración del acto central por el aniversario, al que están invitados miembros de la ejecutiva federal y autonómica. El encuentro estaba previsto para esta semana y decidieron suspenderlo por la subida de contagios de coronavirus.