Alepún, catapún, chimpún

Acostúmbrese a no considerar nada por su aspecto, sino por su evidencia. Grandes esperanzas.

(1860), novela del británico Charles Dickens.

Érase una vez que se era que el presidente de la Diputación provincial alicantina, Carlos Mazón, y el presidente de la Corporación municipal ilicitana, Carlos González, llegaron en un trineo volador híbrido al solar situado frente a la gasolinera de la estación de autobuses y, tras la pertinente fanfarria y los inevitables redobles de tambor, anunciaron a la ciudadanía lugareña la buena nueva: en ese mismo lugar nacería un palacio de congresos, que reinaría entre los congresistas de la provincia y más allá, y su reinado no tendrá fin (al menos mientras tenga presupuesto).

Además de la inusualmente soterrada y discreta entente alcanzada entre dos instituciones de divergente signo político y de la sigilosa negociación con los propietarios del solar, también hubo que hacer los pertinentes estudios de feng shui, para garantizar una ocupación armónica del espacio y la feliz culminación del proyecto, e incluso alguien propuso llamar a un experto zahorí. La UMH[E] afinó un poco más su propuesta favorita (el Parque Municipal y alrededores) para propiciar la salida al embrollo que se originó hace dos años, con el empecinamiento del bipartito por el proletario Carrús (se barrunta otra actuación de las emblemáticas para el solar de Jayton: atentos).

Y así fue cómo el pueblo ilicitano recibió, como había prometido su alcalde, el regalo de Navidad antes de Navidad. González y Mazón no se besaron (ni siquiera con la mascarilla puesta) por el asunto de la distancia personal, pero sí se pusieron ojitos y anunciaron a los cuatro vientos que aquello era el principio de una hermosa amistad. Con muchas más cosas buenas por llegar. Menos mal que no estaba allí Pablo Ruz (ni ningún otro representante del PP, solo prensa y allegados) y no vio aquello...

Tal era el alborozo del equipo de gobierno tras la gozosa anunciación que el alcalde quiso hacer partícipe de tan magno acontecimiento a la ciudadanía en general con un regalo propio de estas fechas: un concierto de villancicos en la Plaça de Baix. Reunidos para abordar el asunto, el concejal turístico, Carles Molina, planteó interpretar los trinos pascuales subidos en el trenecito de lucecitas led sostenibles, con lo que a la vez se reivindicaría la mejora de la red de cercanías de Renfe, pero se descartó precisamente por problemas de sostenibilidad, en este caso a causa del peso del personal que debía subirse en el fulgente convoy.

El responsable de la parcela comercial, Felip Sànchez, se inclinaba por meter la masa coral dentro de la bola gigante de la plaza, pero igualmente quedó descartado porque con la inclusión de los asesores (como refuerzo vocal) se superaría el aforo permitido por las autoridades sanitarias, incluso enseñando el certificado covid. «¿Y si nos subimos a la torre de Calendura y cantamos desde allí, mientras dan las campanadas?», inquirió eufórica la edil festera, Mariola Galiana. «De eso nada, no vaya a ser que con el trajín y las vibraciones se caiga otra vez el contrapeso del reloj, e incluso todo el engranaje», opuso el concejal de Mantenimiento, Héctor Díez. Como correspondía, el alcalde zanjó el asunto tras dos llamadas al orden. El acontecimiento se materializaría junto al árbol navideño gigante que preside la plaza, puesto que al ser predominantemente verde este año y no completamente luminiscente, como el de la Glorieta, se ajustaba al espíritu del Elche 2030, a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU y a los criterios de las zona de cero emisiones.

Enterados en el PP del asunto por una indiscreción de un concejal socialista mientras almorzaba en el bar Altamira, Pablo Ruz reivindicó subido al angelito de la fuente de la Glorieta (en un inestable equilibrio) que él era el padre putativo del proyecto de auditorio/palacio congresual y acto seguido denunció ante el Síndic de Greuges el nuevo caso de oscurantismo y usurpación del bipartito, y se aprestó a registrar una enmienda a la totalidad. La portavoz de Vox, Aurora Rodil, presentó una moción de urgencia para que en lugar del foráneo árbol se colocara en la Plaça de Baix un autóctono belén pero gigante, como el de Alicante e incluso mayor. La ciudadana Eva Crisol propuso una enmienda transaccional para que se incluyera en el repertorio el «Adeste Fideles», en clara alusión a su dirección nacional, que la ha dejado sin aparato (político) y pronto quizás sin partido. El edil sin grupo, Eduardo García-Ontiveros, aseguró que a él le daba igual, que no era mucho de cantar villancios, y por lo tanto emitía un voto particular sobre la cuestión, fuera cual fuese. El bipartito, aunque no quería, rechazó todas las alegaciones, pero propuso a la oposición enviárselas en una carta a los Reyes Magos.

Salvado este escollo, se convocó a la ciudadanía en todas sus identidades y rango socio-cultural al espectáculo. Ante un expectante público con aforo controlado, vistiendo mascarilla, gafas de seguridad y casco (por lo que pudiera pasar), abrió el repertorio el alcalde, como no podía ser de otra manera. Acostumbrado como está a los escenarios, entonó con su preclara voz de barítono: «Oh, blanca Navidad, sueño / con un palacio encantador; / que no sea una quimera / y que Mazón pague el pastón. / Oh, blanca Navidad, quiero / muchos congresos hacer / y mi mandato extender / más allá de la blanca Navidad». Quiso acompañarse González con la pandereta, pero con la primera palmada, el artilugio se le escurrió de la mano y fue a darle a una señora en la cabeza (menos mal que llevaba el casco protector). Esther Díez, portavoz compromisaria y responsable de movilidad, preparó para la ocasión una versión reciclable de «Jingle bells», acompañada a la zambomba ecológica por su compañero Felip: «Ding, dang, dong / ding, dang, dong / sonen sense parar; / anar en bici és divertit / tant de dia com de nit. / Ding, dang, dong / ding, dang, dong / no és bo contaminar; / el bus és més divertit / i millor si es híbrid».

Transcurría plácidamente el evento cuando, en un descuido del protocolo, el grupo popular en su conjunto saltó al escenario y exigió abrir un proceso participativo para poder anunciar al pueblo de Elche y las pedanías que el palacio congresual era idea de Ruz y que el alcalde no solo quería apropiársela, sino también hacerse amigo de su presidente provincial. El líder popular, alternando al piano y como tenor solista (y en ocasiones incluso también como segunda voz), arrancó: «La Virgen va caminando alepún, / por una maraña oscura, alepún, / que es la gestión del bipartito, alepún, / alepún, ale alepún, / alepún, ale alepún, / alepún catapún». El jefe de la oposición prosiguió su canto hermoso y sin igual: «La Virgen es panadera, alepún, / y no puede pagar la luz, alepún / ni tiene rebaja del IBI, alepún, / por culpa del alcalde, alepún / alepún, ale alepún / alepún catapún».

En esas que desde la primera fila del público surgió una voz varonil: «¡Pablo, más caña, coñi!». Un momento, ¿no será...? Pues sí, es el mismísimo Pablo Casado, que en plenas vacaciones familiares, quiso acompañar a su amigo Ruz en su actuación. «¿Cómo quieres llegar a alcalde siendo tan pusilánime, collinsa?», reiteró. Tras invitar al escenario a su jefe nacional, ambos ofrecieron un bis (a falta de mitin), subiendo de tono su invectiva: «Toma alepún, González, / y más alepún y alepún / y otro alepún, pún, pún / y además, alepún, catapún y chimpún». La plaza se venía abajo, el público arriba y hasta Calendura empezó a dar campanadas fuera de hora (cosa, por otra parte, habitual).

En fin, felices fiestas, pese a todo.