Sin dar tregua al alcohol

Campaña de Navidad. «Buenas noches, ¿ha bebido algo?». La pregunta se repite unas 300 veces cada día en Elche desde comienzos de diciembre. Un esfuerzo que, más que sancionar, pretende concienciar a los conductores de sus obligaciones.

Se ven desde lejos pero es imposible evitarlos, son los controles navideños. Desde inicios de mes, pero especialmente desde esta semana, la Policía Local de Elche ha comenzado, y no solo en el casco urbano y sus accesos sino también en las pedanías, una de las campañas anuales más farragosas que existen: la de detectar conductores que circulan bajo los efectos del alcohol. Cada día, cerca de 300 ciudadanos son sometidos a un test que, gracias a la tecnología, es cada vez más rápido y efectivo, lo que permite reducir los tiempos de espera y las colas que, por desgracia, se forman. Ya no hace falta soplar por una boquilla sino simplemente exhalar aire para que el sistema detecte sin el conductor ha bebido. En caso negativo, continúa la marcha. Si es positivo, se procede a realizar la prueba.

Fuentes policiales explican que el porcentaje de positivos es muy pequeño. Entre un tres y un cinco por ciento del total, pero la realización del propio test, lo que supone de sensibilización a la sociedad su eficacia y asiduidad, disuaden a muchos de coger el vehículo tras consumir alcohol. Y esto, afortunadamente, es algo que poco a poco ha ido implantándose en la sociedad. El temor a la multa disuade a muchos.

La Policía Local realiza todas las tardes y noches, hasta la madrugada, entre cuatro y cinco controles en puntos estratégicos de la ciudad. Son avenidas y accesos sin escapatoria, amplios, donde el control, que rara vez dura más de una hora (porque a partir de ese momento se considera que son ineficaces) se realiza con la colaboración de, al menos, media docena de agentes. Las mismas fuentes explican que el aumento de drogas, que muchas veces sustituyen al alcohol, es una realidad entre los conductores. Algunos informes señalan que es más fácil a día de hoy cazar a un conductor drogado que ebrio, principalmente, porque las drogas tienen un efecto a más largo plazo en el cuerpo humano. La cocaína o la marihuana permanece durante días y es fácil que sigan detectándose en cualquier análisis. En cambio, el alcohol se disipa a las horas. Esto explicaría cómo muchas mañanas se pueden detectar conductores drogados pero no bebidos. La Policía Local, que tiene mucho más difícil localizar a los conductores drogados porque no existe un test específico para ello y los que hay no se pueden aplicar a todos los conductores a los que se detiene, deben recurrir a la experiencia de los agentes, que a la postre son los que tienen que decidir a quién se le realiza y a quién no. Sencillamente ver al conductor es suficiente para que tomen una decisión.

Resistirse

Frente a un porcentaje muy alto de conductores que aceptan de buen grado la realización de los test de alcohol, lo que es un síntoma de que no van bebidos, hay otro porcentaje, el de aquellos que se resisten y plantan cara a los policías. Desde la Jefatura Local aseguran que, precisamente, la asiduidad que se realizan ha permitido ir acostumbrando a todo el mundo a someterse a ellos. Y esto es un efecto adicional que están teniendo. El concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, pedía hace algunos días un esfuerzo más a los ilicitanos para que estas fiestas que comienzan estén alejadas de dos palabras que combinan mal: alcohol y volante, aunque también se podría añadir una tercera, las drogas.