El original post de la Policía Local de Elche en el Día de los Inocentes con un ovni en Balsares

Desde hace años la Policía Local de Elche cuenta con un efectivo plan de comunicación mediante el cual comunica su trabajo y da valiosos consejos sobre cómo proceder en determinadas situaciones. De igual modo, desde hace un tiempo aprovecha el Día de los Santos Inocentes para, en sus redes sociales, publicar un post siempre con el ánimo de arrancar una sonrisa y desear un feliz día a todos los ciudadanos.

En esta ocasión, y coincidiendo hoy con el Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre, la Policía Local, cuyo trabajo muchas veces implica atender todo tipo de dramas y situaciones desagradables, ha lanzado el "anuncio" de que ha encontrado una nave espacial en Elche abandonada, en concreto en la partida de Balsares.

Junto a una imagen de un coche patrulla, aparece un platillo volante, así como el siguiente texto:

"Esta mañana, una dotación de la Unidad Territorial Rural localizó en Balsares lo que, en apariencia, parecía ser algún tipo de nave espacial. La comunicación de su presencia dentro del CTR del aeropuerto activó el protocolo ALORT para identificar a sus ocupantes y procedencia.

Debido a sus características y acabado hermético la comunicación con el interior ha sido complicada. "Hemos hecho círculos de tinta, como en aquella película de Villeneuve, y gritado un clásico «klaatu barada nikto», pero nada", explicó el oficial coordinador desplazado al lugar.

Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis. "No tenemos datos que nieguen su procedencia extraterrestre, pero tampoco podemos desechar algún tipo de campaña de publicidad viral..." apuntaba el intendente responsable del DECOP. "Aunque ya sabéis aquello de la navaja de Ockham...". Se ha dispuesto un seguimiento sobre el ONVNI para que, de acuerdo a la normativa vigente y plazos marcados, se gestione como vehículo abandonado de no ser retirado, al carecer de placas de matrícula.

Una especie de ultimátum burocrático desde La Tierra

#CuidadoConLoQueLeesHoy"

En 2020, la Policía Local "atrapó" en Elche el DeLorean de "Regreso al futuro", también con un original mensaje y coincidiendo, como no podía ser de otro modo, con el Día de los Inocentes.