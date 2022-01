«Es irresponsable privatizar un edificio de la envergadura de las Clarisas»

Ruz acude a la entrevista con su inseparable Sergio Rodríguez. Se le ve tranquilo.

¿Le tienen envidia en su partido porque Pablo Casado, siempre que puede, viene a sus actos?

Nunca he sentido recelos. La gente sabe que Isa (Torres) es de Elche y en todos los mítines Pablo (Casado) cita a Elche y con toda normalidad. Le propuse venir a la proclamación, que se ha tenido que suspender. Me quedo con lo bueno, con el espaldarazo que es que esté el presidente siempre que puede. Si al final él es presidente del Gobierno y yo alcalde, Elche nunca habrá tenido tal capacidad de decisión en los asuntos de Estado. Hay una sintonía, vinculación y compromiso con esta ciudad.

¿Y usted tiene más responsabilidad de cara a las urnas?

A mí no me asusta la responsabilidad y es un órdago que nos apoye. Es una oportunidad y una exigencia sobrevenida. Le estoy siempre muy agradecido. Soy consciente de que Elche espera mucho de la relación de Pablo Casado con la ciudad y de su forma de hacer política.

Ahora que es senador, ¿entiende por qué a Elche parece que nunca le va bien con el Gobierno que haya en Madrid?

Todos los territorios se sienten agraviados. Pero creo que a Elche siempre la ha ido bien con el PP. En los últimos 20 años se han hecho muchas cosas gobernando nosotros: el Camino de Castilla, la ampliación del aeropuerto, de la nacional 332, la ronda sur, el desdoblamiento del aeropuerto... aunque fuera inaugurado por (José Luis) Ábalos. A Elche le ha ido siempre bien con el PP. Los dos puentes, el Bimil.lenari y la Generalitat, la Ronda, la carretera de Dolores... Lo que es inexplicable es que a Elche le vaya tan mal con los socialistas. Eso no es debatible.

¿Se pone mascarilla por la calle?

(Pedro) Sánchez quiere calmar los ánimos con una medida cuestionable, pero los ciudadanos tenemos que dar ejemplo y cumplir con las disposiciones del Gobierno.

¿Le perdona muchas cosas al equipo de gobierno de PSOE y Compromís por haber tenido que gestionar una crisis como la que ha generado la pandemia?

El gobierno de Carlos González está amortizado. Yo hago tabla rasa con los desmanes, con la falta de previsión y con la mala comprensión que tienen de la ciudad. Pero ahora nos toca presentar nuestro proyecto, aunque Héctor Díez (el portavoz del equipo de gobierno) se ría de lo que estamos haciendo. Tenemos que perfilar el proyecto de ciudad porque un problema que tenemos es que no existe proyecto.

Tiene ya nuevo equipo de trabajo?

Estamos en una etapa nueva y hay que agradecer a la agente lo que ha hecho, pero hay que preparar un nuevo equipo para un proyecto de ciudad creíble y útil. Voy a crear un consejo de profesionales dentro del partido, pero de forma externa con tres grandes elementos. Componer un plan de desarrollo económico para la ciudad, un plan integral y patrimonial y un plan de desarrollo para la reforma de la administración. Esos tres ámbitos van a tener un consejo de profesionales para poder aplicar reformas cuando lleguemos a la Alcaldía.

¿Qué errores reconoce de estos años de mandato en el PP?

Hicimos las cosas muy mal con la portavocía. Aquello dio una imagen... no sé si mala pero contribuyó a desacreditarme. Nos equivocamos todos. Pero en estas elecciones (a la presidencia) no ha habido candidatura alternativa por primera vez en la vida. Hubo unas primarias ejemplares, hicimos el día 17 una grandísima demostración de democracia interna.

¿A quién le debe algo?

No tengo mochilas y soy libre. Ahora las circunstancias son distintas. El partido está en paz y nadie puede decir que no va a entrar con eso. Todos tenemos la vista puesta en 2023 para centrarnos en proyecto y en hacer propuestas, y eso es lo que hace falta para gobernar.

Dígame un proyecto que necesite Carrús...

Carrús tiene 80.000 personas viviendo. Yo, en la avenida de la Libertad. Hemos estado hace unos días en J‘hayton (donde el PSOE anunció el Palacio de Congresos) hablando con vecinos. Hemos perdido cuatro años porque (Carlos) González politizó algo que no hacía falta. Carrús necesita dos cosas, un espacio cultural con una programación estable, que no se trata de descentralizar sino de hacer un programación estable, y un espacio para entidades asociativas que lo necesitan. El centro social de Carrús está saturado. Hay que buscar un espacio que concilie la cultura y los espacios sociales, que es lo que necesita el barrio. Con el remanente de Tesorería de este 2021 se financiaría ese nuevo espacio cultural. Que se deje (el equipo de gobierno) de pedir a otros y de escurrir el bulto. El problema (con el barrio) lo han generado ellos y lo deben resolver.

La ubicación del Palacio de Congresos que se ha elegido, ¿es la menos mala?

La Diputación ha hecho mucha pedagogía y a mí me gusta la ubicación. Está bien en ese emplazamiento: Universidad, Conservatorio, acceso a medios de transporte y cerca de Candalix, que era el gran espacio que nos queda disponible en el centro. Ese fue el origen, aunque ellos (los socialistas) digan otra cosa. Ahora todo el mundo ha tenido que ceder, nosotros también, pero (Carlos) Mazón ha sido muy inteligente en la resolución.

Hubiera preferido Candalix..

La ubicación era de sentido común y hubiera sido necesario solo un mes (para elegirla), pero González lleva obstinado tres años y medio y el es quién ha generado el problema. Ahora lo complejo va a ser definir el modelo.

¿Por qué se oponen a que las Clarisas sea un hotel? Ustedes privatizaron otros bienes durante su gobierno de 2011 a 2015...

No es lo mismo la colaboración público privada para construir que para privatizar un edificio que es una joya. No estamos hablando de un centro deportivo en un barrio o de aparcamientos públicos, como hizo el PSOE, quieren privatizar un edifico que es BIC (sic). Es una joya de una belleza indescriptible en el centro de Elche. Tiene una belleza arquitectónica, unos baños árabes, una fachada exquisita. Es un edificio que debe ser para disfrute de los ilicitanos. Me parece alucinante que PSOE y Compromís quieran privatizar un bien patrimonial de esta relevancia... Lo que pasa en Elche es el mundo al revés: se dice que no al mercado, un edificio de uralita, se pone el grito en el cielo, se dice que es ilegal el mercado provisional y ahora que sí a privatizar un edificio de esa envergadura. Para eso que con nuestro apoyo no cuenten. Es de una irresponsabilidad mayúscula. A Elche hay un rasgo que la define: su patrimonio cultural, no solo el palmeral, sino el que hay en el entorno de la Festa: la basílica, la Calahora, el conjunto histórico artístico... ese tiene que ser nuestro eje vertebrador y Clarisas tiene que estar.