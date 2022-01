Condenan a dos aseguradoras sanitarias a pagar 300.000 euros por la muerte de un bebé en Elche

Un juzgado de Madrid ha condenado a dos aseguradoras sanitarias a abonar 300.000 euros a la familia de un bebé de Elche fallecido por una trasposición de los grandes vasos, consistente en que la aorta y la arteria pulmonar salen de ventrículos equivocados. La demanda se dirigió contra Catalana Occidente, con quien tenía concertado un seguro privado la familia demandante y que fue asistida por facultativos en el Hospital IMED; y contra Segurcaixa Adeslas, con quien tenía asegurada su responsabilidad civil el facultativo del Hospital General de Elche. Los hechos ocurrieron en 2015 y, según la sentencia, en una ecografía a la aún gestante en la sanidad privada, en el segundo trimestre, cuando se podían ver con normalidad las cuatro cámaras cardiacas, manifestó en su informe que «no es posible explorar el corazón completo. Falta ver V y relación GV». Y dice el fallo que «junto al error de diagnóstico prenatal se imputa a dicha clínica negligencias en el periodo postnatal, al no detectar la patología cardiaca». La imputación a la aseguradora del facultativo que la atendió en la pública, se concreta en el hecho de que este aseguró en la ecografía del segundo trimestre que «la exploración era normal y completa». Ambas ecografías se realizaron el 3 y 7 de julio de ese año y se denominan morfológicas pues «tienen por objeto detectar posibles malformaciones en el feto. Esa edad gestacional concilia un adecuado desarrollo de los órganos y sistemas fetales con los plazos legales de interrupción y su ejecución está sometida a especiales protocolos...».

Las aseguradoras rechazaron la negligencia médica, asegurando que los cuatro facultativos que siguieron el embarazo nunca detectaron esa cardiopatía o que las pruebas se realizaron con «los medios diagnósticos necesarios y existentes en la sanidad pública». Argumentos que rechaza la sala.

La sentencia dice, entre otras cosas, que «es obligación del médico realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias, de manera que realizadas las comprobaciones que el caso requiera, sólo el diagnóstico que presente un error de notoria gravedad puede servir de base para declarar su responsabilidad». Y añade: «No se infringió la lex artis por no detectar la malformación sino porque a pesar de la duda que se suscitó, en el Hospital Público no se recabó una segunda opinión o se acordó un seguimiento más estrecho del embarazo, no se agotaron todos los medios ni se realizaron las comprobaciones necesarias, y ello determinó que se llegara al parto en un hospital que carecía de los profesionales y medios adecuados para tratar esta patología».