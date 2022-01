«Antes se pensaba que el hormigón en ríos era la modernidad y que la caza era amor a los animales»

Logró la renaturalización del Manzanares hace un lustro y otros municipios se subieron al carro. ¿Qué impacto tendrá para Elche los planes para el Vinalopó?

El Manzanares fue muy positivo y pensamos que en Elche el proyecto es aún más sencillo de llevar a cabo, es bastante homogéneo, y las posibilidades de éxito son aún mayores. No le veo ninguna arista, tendrá una mejora medioambiental considerable y social, la pregunta sería por qué no hacerlo. No hemos descubierto la pólvora y no hace falta ser muy entendido para darse cuenta de que es una mejora.

¿Y en qué repercutirá a la población?El río Vinalopó lo ven a diario miles de personas durante buena parte de su vida, si una persona va a trabajar, cruza el puente y mejoras el aspecto del río, en cierto modo incides en la calidad de vida de las personas. Sobre todo lo que más efecto tiene es lo que se ve a diario. El catedrático José Navarro denunciaba que uno de los grandes errores del Urbanismo ha sido encorsetar a ríos entre cemento y hormigón. ¿Por qué las administraciones optaron por este modelo?

Creo que las cosas hay que entenderlas en el momento en el que se produjeron, no soy particularmente crítico con lo que se hizo hace cien años. La palabra medio ambiente existe desde hace cincuenta años, ahora nos hemos dado cuenta de que es necesario proteger el medio ambiente, antes el amor a los animales lo demostraban cazando y afortunadamente la sociedad ha evolucionado. Antes se pensaba que el hormigón era la modernidad y por eso se ponía en otras partes.

¿La renaturalización puede aplacar efectos del cambio climático?

No podemos ser muy pretenciosos... la renaturalización del Vinalopó no va a ser clave contra el cambio climático pero hay que ser humildes y pensar que estás trabajando en el conjunto de la sociedad. El planteamiento que hacemos es que en caso de que se produzcan unas avenidas la capacidad de resistencia del río es mayor que si hay un hormigón que el agua va a toda velocidad, claramente es una mejora sustancial.

Múltiples analíticas indican que el Vinalopó tiene un alto grado de sustancias contaminantes. ¿Cómo asegurar la calidad de sus aguas?

La calidad del agua va a mejorar sola claramente con la renaturalización del Vinalopó porque se va a infiltrar en el suelo y mejorará. Lo que hay que hacer es reducir progresivamente el uso de fertilizantes y pesticidas, haciéndolo poco a poco. Que el agua se infiltre es una garantía de que la cosa funcionará. Se va a recuperar vegetación natural, es muy importante eso, será clave, y hay que luchar que sean especies autóctonas.

Lleva más de cuarenta años como activista. ¿Qué errores se siguen cometiendo contra la protección de los ecosistemas?

Que se priman los criterios económicos sobre los medioambientales y sociales. Ha primado la cultura del pelotazo en la Comunidad Valenciana y en el resto de España, y el que no lo ha hecho no ha sido por falta de ganas.

En sus visitas al Hondo, ¿qué errores observa que atenten contra la biodiversidad?

Lo que rodea los pastizales, que es fundamental para el mantenimiento del territorio, se lo están cargando con una agricultura intensiva agresiva con cultivo bajo plástico. Debería impedirse este tema porque lo que están haciendo es un auténtico despropósito porque es el mismo modelo por el que se han cargado el Mar Menor. No entiendo como el Ayuntamiento de Elche y la Comunidad Valenciana no actúan al respecto. El cultivo intensivo supone un uso masivo de plaguicidas, abonos y enterrar plástico en el suelo que se transforma en microplásticos, es una actividad que es reciente allí, los están instalando. El Hondo es una zona de excepcional valor natural y garantizo que esos cultivos tendrán consecuencias.

¿Es eficiente el trasvase Tajo-Segura?

Consideramos que es una aberración. Se calculó mal en un primer momento para 1.000 hectómetros y manda 300 y pico. Quiere decir que algo no se ha hecho bien. Las demandas crecen en todos los sitios, también en el tajo, y los recursos disminuyen también. Ahora el déficit hídrico en la cuenca del Segura es mayor que antes de que se hiciera el trasvase, está claro que es una infraestructura en parte fallida y que tiene los años contados. En España hay que hacer que no crezca más el regadío y que se reduzca a tres millones de hectáreas, que es lo que nuestro país aguanta más o menos de forma sostenible.

Dice que el problema no es que falte agua, sino que sobra consumo...

El año hidrológico empieza el 1 de octubre y hasta el 20 de septiembre de 2021 ha llovido en España un 5% debajo de la media. Entra en la normalidad, pero, ¿cómo es que un mes después en el Guadalquivir han declarado sequía extrema? Se está consumiendo más agua por encima de las posibilidades. La agricultura supone el 90% del consumo y las administraciones son responsables por permitirlo.