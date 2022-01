Pocos minutos después de las siete de la tarde la Cabalgata de los Reyes Magos ha iniciado su recorrido en Elche, este año desde Carrús, devolviendo a la ciudad a una imagen que no se recordaba desde antes de la pandemia. El desfile de Sus Majestades de Oriente ha sacado a la calle a cientos de personas, que tanto sentadas como de pie están siendo testigos de todo un espectáculo de animación.

Al inicio del recorrido, en la avenida de Novelda algunas sillas estaban vacías al comienzo de la Cabalgata, lo que ha contrastado con la época previa al covid donde no cabía ningún alfiler desde incluso antes de que empezará el pasacalles. Mientras, en la calle Vicente Blasco Ibañez se han producido quejas porque gente que había comprado entradas no sabía dónde tenía que sentarse al no estar sus asientos numerados.

Las particularidades de este año han obligado a dibujar un recorrido alternativo al tradicional, que llevará la cabalgata a pasar por calles y avenidas más amplías y con aceras más anchas, con el objetivo de que el público que se congregue disfrute de espacios mayores. Tras iniciar su ruta en el parque Pedro Zerolo, la comitiva transitará por las avenidas de Novelda y la Libertad, las calles Jorge Juan y Vicente Blasco Ibáñez, el puente de Altamira y la Diagonal Traspalacio, para finalizar en la calle Maestro Albéniz. Las motos de la Policía Local y los integrantes de la Asociación de Patinadores de Elche serán los encargados de abrir la cabalgata.

El segundo tramo estará formado por zancudos, acróbatas, títeres y lanzafuegos. La parte infantil la protagonizarán personajes de dibujos animados, como Pinocho y Pepito Grillo, hadas, muñecas y soldados de cascanueces. Los universos de Marvel y Star Wars también estarán representados con Spider-Man, Batman, Iron Man, Baby Yoda o los soldados imperiales. La parte bíblica contará con la recreación del pueblo hebreo, los pastores, la anunciación y las estrellas que precederán a Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Reyes Magos estarán acompañados por boatos y bandas de música.