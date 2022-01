Anaís Ferrández: «En el trabajo está peor visto que una mujer pare a sacarse leche que estar diez minutos fumando»

La ilicitana Anaís Ferrández, de La Mama d’Elx, ha sido nombrada presidenta de la Federación Pro Lactancia. Ahora será la encargada de dar voz a las más de 10.000 mujeres españolas que quieren visibilizar y poner en valor el derecho a amamantar.

¿Cuál es el objetivo de la Federación que ahora preside?

La Federación se creó en 2003 y mantenemos los objetivos de los estatutos. Es cierto que soy una persona de trabajar en equipo y el cambio fundamental que quiero aportar es el involucramiento de las 104 asociaciones que forman parte de la Federación. Queremos que participen en las decisiones que se vayan tomando y que tengan voz. Me he reunido con todas las asociaciones para conocer los problemas de sus socias. Mantendremos las reuniones mensuales para conocer cuál es la situación real en todas las partes de España.

¿Dónde detectan mayores urgencias a la hora de actuar?

Lo más urgente es inculcar una cultura de respeto hacia la lactancia y la crianza. Cuando la mujer se incorpora al mundo laboral, por ejemplo, necesita sacarse la leche del pecho. Esta acción está mal vista en las empresas. Se sufren maltratos, humillaciones y ridiculizaciones por algo que es igual a ir a orinar. Este es el problema más común que nos encontramos, porque general abusos y mal ambiente laboral. Hemos pedido reuniones a los sindicatos nacionales para que formen a los empresarios y trabajadores en una cuestión fisiológica.

¿Puede poner algún ejemplo concreto de esto que comenta?

Una madre nos contaba en una reunión que en su trabajo le decían que no podían cubrirle cuando se tiene que sacar la leche. Esto no hay que confundirlo con la lactancia acumulada o la hora de lactancia. Por cosas como estas los compañeros empiezan a enjuiciar a las mujeres. Lo que no puede ser es que en el trabajo esté peor visto parar a sacarse leche que estar diez minutos fumando. En toda España hay problemas. Las percebeiras gallegas nos han trasladado que se les enfrían los pies por su actividad, lo que les provoca una reducción de la leche materna.

¿Qué pasos están dando para acabar con situaciones así?

Estamos trabajando en un permiso de riesgo por lactancia que actualmente no se da. Cuando no se puede compatibilizar trabajo y lactancia, hay un seguro que cubre el sueldo hasta nueve meses. Actualmente se debería dar a 20.000 mujeres y solo lo están cobrando unas 500. Las mujeres que no lo reciben, tienen que asumir personalmente un gasto económico o ceder y abandonar la lactancia. Asumiendo ese coste económico como mujeres se producen desigualdades, cuando las leyes amparan que esto sea pagado por las mutuas.

¿Hace falta mucho trabajo para tomar conciencia social?

Lo que observamos es que en la mayoría de las situaciones falta formación e información. En muchas ocasiones, los jefes y los compañeros no tratan mal a las mujeres por maldad, lo hacen por desconocimiento. Hace falta bastante trabajo en este sentido. Nos hemos encontrado con madres que han llegado a sus puestos de trabajo y han tenido a jefes y compañeros receptivos, que les han habilitado un espacio para la extracción de leche. Compatibilizar trabajo y lactancia no es algo costoso para las empresas, a veces con una nevera es suficiente.

¿Cuántas trabas pone esto a las carreras profesionales?

Las madres no tendrían que renunciar ni al trabajo ni al ascenso profesional. Nos encontramos con muchas trabas y hay que seguir demostrando que esto no es un inconveniente, al contrario. En La Mama d’Elx, por ejemplo, desarrollamos talleres de empleabilidad en los que ensañamos el valor añadido que tiene ser madre. Es como realizar un máster en poco tiempo, porque te forma en aspectos de la vida como no hacen las universidades o el mundo laboral. Afortunadamente, las madres ahora están más empoderadas, conocen sus derechos y saben hacer llegar su mensaje a las empresas.

¿Cuáles son los mayores retos que origina la maternidad?

Cambios físicos, el parto, amamantar, la transformación del pecho... Son dificultades que se van superando. Es un cambio detrás de otro sin poder rendirse ni fracasar. Hay una criatura que depende de ti y no puedes deprimirte ni descansar. El pecho produce mucha leche a veces y, otras, la mitad que el día anterior. Se van superando obstáculos hora tras hora, prácticamente. Hay que tener en cuenta que llegamos a amamantar hasta siete veces al día. Algunas madres se hacen expertas en redes sociales y fuentes oficiales para conocer la información que no es basura.

Elche acogerá en octubre de este año el próximo congreso nacional de la Federación...

La Federación hace todos los años un congreso en una zona de España. La Mama d’Elx es el grupo anfitrión para este 2022 y el encuentro será los próximos 7 y 8 de octubre. Trataremos temas como la vulnerabilidad, el asociacionismo y la lactancia. Esperamos que vengan muchas familias de todo el país, aprovechando que coincidirá con el puente de octubre. Será una cita en la que también participarán los padres y los niños y que probablemente se alargará hasta el 12 de octubre. Otros temas que trataremos serán los de la discapacidad y el autismo.