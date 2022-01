Para chuparse los dedos

Cocinar con productos silvestres del Camp d’Elx, afrontar arroces y olletas, trabajar con quesos ilicitanos, crear tapas a partir de la granada mollar o emplear el dátil como sustitutivo del azúcar. Definitivamente, la Escuela Municipal de Hostelería-Centro de Turismo (CdT) de Elche es el lugar ideal para salir al mercado laboral y labrarse un futuro en el sector de la hostelería. Pero no solo para aprender a cocinar, manejarse con la coctelería o lidiar con el cliente puesto que además de todo esto se ha convertido en un espacio creativo donde se pone en valor lo ilicitano, el producto local, donde se apuesta por la identidad de Elche y la especialización con materias primas muy concretas.

No hay más que ver la programación de este año 2021 que ahora acaba para darse cuenta de que los cursos (algunos finalmente no han podido llevarse a cabo) no son una réplica de otros CdT de la Comunidad Valenciana, sino que también ha habido esmero en darle cariño al producto de Elche e introducirlo en la formación, trabajando para ello con, como se ha señalado anteriormente, el dátil, la granada mollar o productos silvestres del campo ilicitano.

La Escuela Municipal de Hostelería de Elche, ubicada en la calle Cauce, junto a la Policía Autonómica y frente al edificio de Cáritas, es desde hace poco más de un año un centro colaborador de la Red de Centros de Turismo de la Comunidad Valenciana. Es decir, en la práctica es un CdT y como tal empezó a acoger más cursos y de mayor envergadura relacionados con la restauración, atención en sala, coctelería, aplicaciones culinarias u otras disciplinas hosteleras y turísticas. Un año se ha cumplido desde que volvieran los cursos presenciales a este CdT, cuya andadura arrancó en febrero de 2015.

Y es que la instalación está dotada de todo el mobiliario y material necesarios para impartir cursos relacionados con la hostelería y el turismo, que permite al alumnado obtener el correspondiente certificado de profesionalidad, lo que facilita la inserción laboral de los demandantes de empleo de Elche y su comarca, favoreciendo así el desarrollo de uno de los principales atractivos, el turismo.

En abril de 2021 el Ayuntamiento daba un paso más en el objetivo de convertir al municipio en un enclave turístico mediante la profesionalización del sector de la hostelería. La junta de gobierno firmaba el primer convenio singular de colaboración con la Dirección General de Turismo de la Generalitat Valenciana, el cual establecía que en el CdT de Elche se organizaran 2.166 horas de formación repartidos en una veintena de cursos sobre la mesa y el mantel, la barra o la manipulación de alimentos, bebidas y servicios al cliente.

«Esto supone un salto cualitativo en los cursos que se imparten al sector en Elche, ya que la implicación del CdT mejorará la calidad y los medios de esta formación continua», según palabras del ejecutivo local. El Ayuntamiento cede las instalaciones y gestiona el proceso de selección a los cursos, mientras que la Generalitat aporta los mismos, el profesorado y los medios materiales para impartirlos, valorados en 70.000 euros.

Para el primer trimestre de 2022 ya se han programado nuevos cursos, como el de control laboral de estrés, introducción a la química culinaria, repostería tradicional de monas y toñas, habilidades sociales comunicativas, cata de aceites o el de gestión de alérgenos.