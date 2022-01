Volem Palmerar pide al Ayuntamiento y a Cultura que reconsidere el Casal Fester del Hort del Gat

Volem Palmerar se ha vuelto a pronunciar en contra del Casal Fester en el Hort del Gat tan solo 24 horas después de iniciar la Conselleria de Cultura la licitación para rehabilitar el malogrado edificio situado en un huerto histórico del Palmeral y utilizado como refugio de indigentes. El colectivo ha pedido a la administración autonómica y al Ayuntamiento que reconsideren su decisión y que destinen el inmueble señorial a actividades para difundir y promover los valores del Patrimonio de la Humanidad, en lugar de destinarlo a asociaciones festeras y culturales.

El colectivo ha lamentado que la Conselleria de Cultura "haya sido insensible a las peticiones que, desde este colectivo, y también apoyado por otros varios, se han hecho para que dicho edificio pudiera ser destinado a usos relacionados directamente con el palmeral ilicitano. Como les hemos propuesto formalmente, tanto a Conselleria como al Ayuntamiento, pensamos que el uso previsto no es el más adecuado a un huerto histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, y sí lo hubiera sido como sede del Patronato del Palmeral, Centro de Interpretación e Información del mismo; espacio para actividades didácticas con escolares, lugar para intercambio de experiencias sobre palmerales, recuperación de actividades de investigación y fomento, etc".

Volem Palmerar defiende, no obstante, que los entes festeros ilicitanos tienen derecho a un espacio para sus actividades, pero creen que este no es el más adecuado. "El Ayuntamiento debe ofrecer un espacio alternativo que no suponga ningún impacto en un huerto, que ya hoy se encuentra muy degradado, y que así podría ver agravada su situación" sostienen.

La asociación considera que esta actuación no se ajusta a los criterios que la nueva Ley del Palmeral en su artículo 8 contempla para los huertos históricos. "Creíamos que se iba a ser más exigente con los usos y actividades a implantar en los mismos. Que la primera actuación sea ésta, nos preocupa por el negativo resultado que acarreará y el precedente peligroso que crea. Sería lamentable que las declaraciones solemnes sobre una mayor protección y respeto a la integridad de los huertos quedaran, sólo, en propaganda" apuntan.

Añaden en este sentido que todavía ven menos compatible que usos como éste se ajusten a los criterios que permitieron, en su día, que ICOMOS favoreciera la candidatura del Palmeral como Patrimonio Mundial de la Humanidad, por parte de la UNESCO. "En ejercicio de nuestra responsabilidad, como colectivo en defensa del mismo, advertimos que, de no corregirse esta situación, les expondremos el problema a su consideración" añaden.

Por último, la asociación ha mostrado públicamente su decepción "ante la nula receptividad por parte de unas instituciones (Conselleria y Ayuntamiento) que, aunque dirigidas por partidos como PSOE y Compromís, han actuado de esta manera; a pesar de que nuestras propuestas persiguen un bien general para todos".