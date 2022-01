Ciudadanos carga contra Compromís por negarle BiciElx a las pedanías

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Elche, Eva María Crisol, ha pedido al equipo de Gobierno «más rigurosidad y mayor interés por las necesidades de las pedanías, que una vez más vemos que el equipo de Gobierno no se toma en serio». Así se ha manifestado tras declaraciones de la edil de Compromís y titular de Movilidad, Esther Díez, respecto de la instalación de estaciones de Bicielx en las partidas rurales reivindicada esta semana por el Partido Popular.

La líder de la formación naranja en Elche ha afirmado que «no es normal que se funde la negativa a instalar estaciones de Bicielx en las pedanías con la excusa de que no se pueden conectar con el núcleo urbano y que no es factible técnicamente». Por ello, Crisol ha pedido que se atienda la petición de los vecinos de las pedanías, que quieren que se cree ese servicio para poder desplazarse y hacer uso de esos carriles bici que ya existen en algunas de ellas. La edil ha defendido que «lo que demandan es, al fin y al cabo, tener los mismos servicios que los vecinos de Carrús o del centro de Elche, por ejemplo». Lamentó que viales ciclistas no estén integrados en un plan estratégico de ciudad y mucho menos en un plan de desarrollo sostenible para el municipio.