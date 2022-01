Ruz tacha de «vergüenza» el Cercanías entre Torrellano, Elche y Murcia

El PP ha tachado de «vergüenza la línea de Cercanías entre Alicante, Torrellano, Elche y Murcia en la que Sánchez no han contemplado ningún tipo de inversión». El líder de los populares, Pablo Ruz, visitó este viernes una línea que lleva casi 140 años sin a penas mejoras.

«Ximo Puig afirmó (anteayer) que las medidas propuestas por el Gobierno de la Nación con respecto al cercanías de la Comunidad Valenciana le parecían razonables y realistas. Nosotros tenemos una pregunta clara ¿de qué medidas habla? El gobierno no ha propuesto nada y no ha anunciado absolutamente nada», criticó el portavoz del grupo municipal del Partido Popular.

El PP criticó que este plan no contiene ninguna medida prevista ni ninguna inversión. «Nos parece una desfachatez intentar defender este plan inexistente de Sánchez anteponiendo los intereses partidistas a bien común de los ilicitanos», añadió el líder de la oposición.

Tras las críticas, Ruz exigió al presidente del Consell y al alcalde, Carlos González que protesten. «Ta está bien de inclinar la cabeza ante sus jefes; no pueden decir que el anuncio de la ministra es un ejercicio de realismo sabiendo que no vamos a llegar a la solución mas favorable porque no tenemos las condiciones para hacerlo».

El PP insistió en contar con políticos que «alcen la voz ante una injusticia tan evidente como el estado de nuestras cercanías, no nos valen las excusas».