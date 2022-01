La Policía Local de Elche detuvo días atrás a un hombre tras provocar un accidente de tráfico y atacar a uno de los agente. El 7 de enero, sobre las 00:10 horas, una patrulla que se encontraba realizando funciones de vigilancia en la avenida de Novelda fue alertada por varios ciudadanos de que, a escasos metros del lugar, se encontraba una persona presuntamente ebria en medio de la calzada y dificultando la circulación de los vehículos.

Los agentes observaron cómo el hombre estaba caminando cruzándose por los carriles, teniendo que frenar algún automóvil bruscamente para no atropellarlo. Al aproximarse a él, los policías reconocieron a quien minutos antes había causado un accidente de tráfico al no respetar un semáforo en rojo y colisionar con otro vehículo. Y que, además, no quiso someterse a la prueba de alcoholemia, motivo por el que se instruyeron diligencias.

Dado su comportamiento, uno de los agentes se bajó del coche patrulla para indicarle que abandonara la calzada, haciendo caso omiso a la orden, por lo que el policía extendió su brazo con la intención de desplazarlo hasta la acera, ya que estaba suponiendo un peligro tanto para él como para el resto de usuarios. Fue en este momento cuando el hombre le golpeó fuertemente, teniendo que ser reducido y oponiendo gran resistencia.

El agresor, de 26 años, fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. Del mismo modo, el agente fue atendido en el hospital por las lesiones sufridas.