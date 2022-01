Duras críticas del TSJ a un recurso municipal por su falta de argumentos para evitar pagar un millón

Hay dos formas de evitar una condena. Una es ganando el pleito; la otra, aplazándolo con recursos. Por desgracia, esta última es una solución muy utilizada por ayuntamientos y otras administraciones para evitar el sofoco de tener que dar cuenta de que con los impuestos de los ciudadanos hay pagar derrotas judiciales porque con ello siempre queda el tufo de una posible mala gestión. Tan cansados están los tribunales de estos recursos, denominados en el argot dilatorios, que en algunas sentencias los magistrados han terminado por exteriorizar su hastío por la falta de argumentos que se encuentran. Los ciudadanos, rara vez, se plantean recurrir una sentencia si no ven posibilidades de ganar porque les toca el bolsillo, pero con la administración es otro cantar. Da lo mismo que al pago del principal se añadan intereses de hasta un 20% o que se impongan las costas procesales si se considera que ha existido mala fe con el recurso. Por desgracia, cuando el objetivo es retrasar la firmeza de un fallo parece que casi todo vale.

Algunos concejales, en privado, han mostrado a este diario su malestar por una reciente sentencia que pone a la representación legal del Ayuntamiento a caer de un burro por el recurso que presentó por un asunto relativo a la liquidación del sector urbanístico E-1. El proyecto databa de 1999 y supuso parte de la ampliación del barrio de Altabix hacia el norte, junto a la avenida de la Libertad.

Todo comenzó en agosto de 2009, cuando una arquitecta municipal, dice la resolución, se opuso a aprobar las cantidades de liquidación definitiva presentadas por la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que lo había ejecutado. Un año y medio antes, en diciembre de 2007, se había certificado la recepción provisional de las obras por lo que esta liquidación era el último paso. El motivo para no darle el visto bueno era porque la cuenta de gastos de la liquidación provisional había sido de 4,7 millones y se pretendía que en la definitiva se aprobasen un aumento de cuatro millones hasta los 8,7 millones. Es decir habían subido los gastos un 87%. La técnico pidió una subsanación que nunca se realizó por la AIU. En 2011, viendo que el Ayuntamiento no pagaba, la Agrupación de Interés Urbanístico se fue al juzgado. Cinco años más tarde, en febrero de 2016 se dictó una primera sentencia en la que se aprobaba «parcialmente» la liquidación definitiva y se «obligaba», dice el fallo, al Ayuntamiento a ejecutarla. La junta de gobierno aprobó la provisional en septiembre y casi un año después, en junio de 2017, la definitiva. La diferencia fue de solo 951.987 euros que habían generado 191.567 euros en intereses. En total, 1,2 millones. Descontento con el resultado de la misma, el agente urbanizador volvió al juzgado. En marzo de 2019 se estimó su recurso parcialmente y se fijó su derecho a percibir 1.143.465 euros más los intereses (que no se detallan). ¿Qué hizo entonces el Ayuntamiento? Recurrir.

Contrapeso

La sentencia del pasado septiembre en segunda instancia y ante el TSJ entra muy poco en el fondo del asunto; es decir, en los argumentos del Ayuntamiento como recurrente porque los magistrados no los encuentran. De hecho, afirman que ya en la sentencia de 2019, «...la administración no esgrime ningún argumento de contrapeso» frente a la «extensa demanda con multitud de pruebas y argumentos» que hizo la agrupación de interés. Y sobre el recurso que ellos habían tenido que analizar aseguran que se basa: «...sin cita de precepto alguno y sin combatir la argumentación de la sentencia» añaden que «no ofrece ningún argumento sólido frente a las pretensiones de la demandante, lo único que hizo la Administración es aportar un informe señalando que el expediente de liquidación definitiva seguía su tramitación, respuesta inaudita pues la solicitud de liquidación definitiva era de 2007 (...) la administración frente a la demanda no formula argumento alguno de peso para contrarrestar los argumentos y pretensiones de la demanda (...) se limita a reproducir los mismos que en la demanda; es decir, trata el recurso como si se tratase de una demanda ex novo vulnerando la doctrina del Supremo».

Y quizá lo peor es lo que dice prácticamente al final porque, asegura: «Hemos leído con atención toda la documentación existente en el proceso (...) estimamos que cabía otro tipo de respuesta por parte del Ayuntamiento; no obstante, el principio de congruencia nos hace resolver de acuerdo con el planteamiento de las partes. Vamos a desestimar el recurso». Dejando caer que cabía por parte del Ayuntamiento «otro tipo de respuesta» en su recurso, pero tienen que resolver en función del argumento municipal.

Los magistrados de la sala, Desamparados Iruela, Edilberto Narbón y Antonio López en esa resolución que firman quizá se alejen y mucho de lo que debe ser una argumentación jurídica, pero dejan meridianamente claro la debilidad del recurso municipal.

Hace ya 22 años que un pleno del Ayuntamiento aprobó el programa presentado por aquella agrupación de interés urbanístico. Más de la mitad se lo han pasado discutiendo sobre cuánto costó aquel sector y lo peor es que aún no han acabado porque no se ha dado cuenta de ella. La sentencia ha conllevado condena en costas a las arcas públicas, aunque solo por 1.500 euros.