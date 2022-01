La Policía Local de Elche alerta de un fraude vinculado a la tercera dosis de la vacuna

La Policía Local de Elche se ha hecho eco en la mañana de este martes de un fraude vinculado a la citación para recibir la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 a través del supuesto envío de códigos a los teléfonos móviles, que realmente buscan robar o secuestrar cuentas de WhatsApp. En los últimos días se han detectado llamadas a usuarios suplantando la identidad de la Seguridad Social, en las que se les solicita un código que han recibido a través de SMS en sus dispositivos móviles. En la llamada se indica al usuario que es un código de verificación para recibir la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 pero en realidad es el código de verificación que envía WhatsApp para poder iniciar sesión desde otro dispositivo, asegura la Oficina de Seguridad del Internauta.

Si has sido víctima y tu cuenta de WhatsApp ha sido robada, es decir, has facilitado el código de verificación recibido a través de un SMS, y a continuación, has detectado que has perdido el acceso a tu cuenta, la oficina recomienda que trates de contactar con los administradores de WhatsApp para intentar recuperar el control de tu cuenta. Aunque es un proceso que puede durar algunos días, es la mejor solución.

En ocasiones estas cuentas robadas son usadas por los ciberdelincuentes para intentar hablar con tus contactos y robarles su cuenta de WhatsApp con la misma técnica. Por lo que es importante que si has sido víctima, de manera adicional, avises a tus contactos de lo ocurrido por otra vía (llamada telefónica, email, red social, SMS, etc.), para que así, sean conscientes de que no eres tú, ni el que les está escribiendo, ni solicitando su código de verificación.

Si el problema no se ha solucionado tras reportar la situación a la propia aplicación, otra opción a la que se puede recurrir, aunque más drástica, sería contactar con el proveedor de servicios de internet para realizar un cambio de número. No obstante, esa no es la opción más deseada.

Por último, siempre se puede denunciar esta situación ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y si se necesita más información, se puede llamar a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, 017, gratuita y confidencial.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, lo que la convierte en un objetivo para muchos ciberdelincuentes. El secuestro o robo de cuentas de WhatsApp es una técnica muy utilizada en los últimos meses para el robo de información personal y suplantación de los usuarios.