Así intercambió el Ayuntamiento el convento de las Clarisas con las monjas

El presidente del Partido Popular de Elche, Pablo Ruz, ha comparecido esta mañana acompañado de los concejales del grupo municipal popular en las Clarisas para mostrar el convenio que demuestra que la permuta del convento que firmó el Ayuntamiento con las monjas en 2004 recogía el interés municipal de que el edificio fuera un recinto cultural. Con este documento bajo el brazo, los populares han vuelto a mostrar su rechazo al proyecto de PSOE y Compromís de hacer un hotel en este emblemático inmueble.

Y han avanzado que llegarán hasta la Conselleria de Cultura y el Ministerio si es necesario para frenar los planes del ejecutivo local. También ha dicho Ruz que utilizarán los "medios jurídicos" que sean necesarios para que no se incumpla un convenio legal y sin caducidad.

"Desde el Partido Popular no vamos a admitir, bajo ningún concepto ni premisa, privatizar un bien patrimonial y protegido que es, sin duda, el único exponente actual de edificio que sigue explicando la evolución histórica de la ciudad en el último milenio”, ha dicho Ruz, quien ha añadido que lo que PSOE y Compromís ·quieren ejecutar, con González a la cabeza, no es una colaboración público-privada sino la privatización de un bien patrimonial de primera magnitud. Nos parece, por tanto, una afrenta a nuestro patrimonio sin paliativos. ¿Ahora quieren privatizar?"

"Todos los partidos políticos nos comprometimos con que el Convento de la Merced fuera un espacio cultural al servicio de los ilicitanos. Carlos González, Mireia Mollá, Alejandro Soler, Esther Díez, Eva Crisol… son algunos de los representantes públicos que dieron su palabra de buscar la financiación donde fuera, para rehabilitar el edificio, incluso Mollà afirmó que conocía de sobra la realidad financiera del Ayuntamiento y que se podía asumir la rehabilitación, tasada entonces en alrededor de dos millones de euros”, ha señalado.

Ruz ha recordado que cuando era coordinador de Cultura, en el mandato de Mercedes Alonso, se tuvo que firmar la permuta del edificio con las monjas clarisas porque el gobierno de PSOE y Compromís no lo hizo, y se mantuvo en el convenio el acuerdo de Alejandro Soler de destinar el edificio a un uso cultural. Pablo Ruz ha añadido que “yo no voy a romper mi palabra y ser cómplice de esta aberración patrimonial”.

“La predisposición y agilidad de González por facilitar la construcción de un hotel en Clarisas es inaudita en lo que llevamos de legislatura y media, jamás hemos visto actuar con tanta rapidez en un asunto, y esto lo decimos porque 10 días después de que se presentara el proyecto, el gobierno municipal estaba iniciando los trámites para realizar una modificación del PGOU para que se pueda construir el hotel”, ha añadido.

El presidente popular se ha preguntado “¿Dónde está Compromís y sus camisetas denunciando la venta de nuestro patrimonio? ¿Dónde están sus manifestaciones en defensa del patrimonio? Su silencio a cambio de un sueldo es vergonzoso. La hipocresía de la izquierda ilicitana hace que quieran proteger un edificio de 40 años y privatizar un edificio del siglo XIV”.

Desde el Partido Popular han anunciado que están trabajando con organizaciones y asociaciones en defensa del patrimonio "para paralizar esta afrenta: la sociedad civil va decir alto y claro, a PSOE y Compromís, que Clarisas no se privatiza. Y nosotros, también lo decimos. A nosotros nadie nos puede dar lecciones de conservación de patrimonio: abrimos Clarisas tras su rehabilitación, la Calahorra, Torre de Vaillos, Molino del Real, acequias, etc. Sólo de trata de una cosa: tener voluntad y ganas. No teníamos dinero pero teníamos compromiso con nuestra historia. Ahora tienen dinero…y compromiso, pero con la privatización de un bien cultural que es de todos”.