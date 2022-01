El covid deja más de 60 contagiados en la residencia de Altabix, la mitad del total

Los contagios por coronavirus en la residencia de Altabix se elevan a 67 hasta este miércoles al mediodía tal y como aseguran desde la coordinadora de familiares y usuarios de residencias de la Comunidad Valenciana (RecoVa). Desde esta plataforma avanzaron al inicio de la mañana que los casos positivos estaban próximos al medio centenar, aunque explican que la residencia no está facilitando los datos.

La sexta ola no da tregua y en los últimos días es un goteo continuo de nuevos usuarios afectados por la nueva variante ómicron. Por el momento no ha trascendido que ningún residente haya tenido que ser hospitalizado, aunque la situación es ciertamente preocupante ya que prácticamente la mitad de los internos están confinados tras contagiarse y escasea el personal, tal y como denuncian desde la plataforma, desde donde señalan a este diario que hay una veintena de trabajadores contagiados, y que hasta ahora no se ha producido ningún refuerzo.

Así las cosas, desde ReCoVa indican que la plantilla está reclamando con desesperación a la Conselleria de Sanidad que les ayude y envíe refuerzo, y apostillan que hay un gran descontento con la gestión del equipo directivo del centro puesto que entienden que hay una evidente "falta de organización y de seguimiento de protocolos marcados por Plan de Contingencia", exponen desde la coordinadora.

Los familiares de residentes reprochan que hay ciertos turnos en los que no hay enfermeros y que los internos deben ser atendidos exclusivamente por auxiliares de Enfermería que no están capacitados para ciertas atenciones. Según indican desde la Asociación por la Dignidad y el Bienestar de los Ancianos en las Residencias (Adbar), la ratio en cuanto al número de personal es deficiente. "Cambiaron de coordinadores y antes del covid ya muchos días no había ni por la mañana ni tarde enfermera. El domingo pasado fue una enfermera de 8 a 11 y se fue, ninguno tuvo la voluntariedad de quedarse y dejaron a una auxiliar a cargo que no está facultada para poner una sonda rectal o la insulina". Desde RecoVa señalan, además, que los fines de semana no hay médico en pleno brote de covid. A este respecto, entienden que la dirección del centro no está comunicando la situación actual en tiempo y forma a Salud Pública para que la residencia se dote de medios humanos.

Adbar recimina que desde que el 29 de octubre detectaron el primer brote con esta nueva ola no se ha activado correctamente el protocolo para atender a los usuarios, e incluso señalan que hay incluso internos a los que no se les protege correctamente con la mascarilla.

Por otra parte, desde RecoVa lamentan que esta nueva ola eclipse el tratamiento primario de los residentes a la hora de realizar correctamente las curas, cambiar los pañales en las horas que toca o atender otros cuidados que puede tener un impacto negativo después en el usuario.